ASKO, czyli skandynawska marka z ponad 75-letnią historią, postanowiła zrobić kolejny krok w stronę domu przyszłości. Zawsze łączyła rzemieślniczą jakość z technologią, ale teraz wprowadza rozwiązania, które naprawdę potrafią ułatwić życie.

Kuchnia wyposażona w produkty ASKO.

Nowe funkcje – AI Agent i Dish Designer – sprawiają, że sprzęty ASKO nie tylko wykonują polecenia, ale też myślą razem z nami. Do tego dochodzi ConnectLife, aplikacja, która spina wszystko w jeden system. Od piekarnika po chłodziarkę do wina – wszystko w jednym miejscu, z poziomu telefonu.

Agent AI – domowy pomocnik, który naprawdę pomaga

Zacznijmy od tego, co najciekawsze. AI Agent, czyli cyfrowy asystent wbudowany w aplikację ConnectLife, to coś w rodzaju sprytnego towarzysza codziennych obowiązków. Nie tylko podpowie, co ustawić w pralce czy piekarniku, ale też sam wybierze najlepszy program.

Koniec z zastanawianiem się, czy wybrać „eco”, „intensive”, czy może „cotton mix”. AI Agent zna się na rzeczy – analizuje, co chcesz zrobić, i sam dobiera parametry.

Najlepsze? Jeśli nie wiesz, jak wyprać coś delikatnego albo jak pozbyć się plamy – zrób zdjęcie tkaniny lub zabrudzenia. Agent AI oceni materiał i sam zaproponuje odpowiedni cykl. Brzmi jak magia, ale to po prostu sprytna technologia w służbie codzienności.

Aplikacja ASKO ConnectLife.

Koniec z paniką przy awarii

AI Agent nie kończy na doradzaniu. Prowadzi użytkownika krok po kroku przy konserwacji, przypomina, kiedy warto coś przeczyścić, i pomaga rozwiązywać drobne problemy. Co więcej – potrafi sam uruchomić program, wysłać instrukcję lub zgłoszenie serwisowe. Czyli zero stresu, zero kombinowania.

Nowy Agent AI trafi do użytkowników już w przyszłym roku i wygląda na to, że będzie jednym z tych „domowników”, których nie chce się już wypuścić z domu.

Dish Designer – gotowanie po nowemu

Kolejna nowość od ASKO to coś dla fanów kuchni. Dish Designer w aplikacji ConnectLife to nie tylko zbiór przepisów, ale właściwie kuchenny partner, który potrafi sam zaplanować, co ugotować.

Wystarczy wpisać, co masz w lodówce, ile masz czasu i na co masz ochotę – a Dish Designer ułoży menu idealne. Uwzględnia przy tym preferencje dietetyczne, poziom trudności i nawet to, że czasem po prostu nie chce nam się stać przy garnkach godzinami.

Aplikacja ASKO ConnectLife.

Jedzenie bez marnowania

Dish Designer wpisuje się też w trend „zero waste”. Zamiast wyrzucać resztki, aplikacja podpowie, co można z nich wyczarować. Dzięki temu gotowanie staje się bardziej kreatywne i ekologiczne – a przy okazji tańsze.

A jeśli już masz wybrany przepis, to ConnectLife pozwoli Ci zdalnie nagrzać piekarnik i ustawić idealne parametry. Tak, dokładnie – możesz zacząć pieczenie, siedząc jeszcze na kanapie z kawą w ręku.

Wino? Oczywiście, że idealnie dobrane

Dish Designer świetnie dogaduje się też z chłodziarkami do wina ASKO.

Dzięki integracji aplikacji z platformą Vivino, można dobrać idealne wino do każdej potrawy – od kolacji we dwoje po większe spotkanie. To nie tylko bajer – to sposób, by naprawdę cieszyć się smakiem i zapachem, jak w najlepszej restauracji.

Chłodziarki do wina ASKO – technologia z duszą

ASKO od zawsze łączyło skandynawską prostotę i elegancję z nowoczesnymi rozwiązaniami. Ich chłodziarki do wina nie są wyjątkiem – odtwarzają warunki panujące w tradycyjnych piwniczkach, więc każda butelka dojrzewa w idealnym środowisku.

W połączeniu z aplikacją ConnectLife i Vivino stają się prawdziwym centrum dowodzenia dla każdego, kto lubi dobre wino. Można katalogować kolekcję, przeglądać opisy, oceny, a nawet odkrywać nowe etykiety. Wszystko w jednym miejscu – bez wychodzenia z kuchni.

ConnectLife – serce inteligentnego domu

Wszystko, co robi ASKO, łączy się w jednym miejscu – w aplikacji ConnectLife.

To ona sprawia, że wszystkie urządzenia w domu współpracują ze sobą.

Nie trzeba już przełączać się między różnymi aplikacjami – tu wszystko działa razem:

Piekarniki – można je zdalnie włączyć i zsynchronizować z Dish Designerem.

Pralki i suszarki – pokazują zużycie energii i uczą, jak prać skuteczniej.

Lodówki – podpowiadają temperaturę i warunki przechowywania.

Płyty indukcyjne – umożliwiają zdalny monitoring.

Zmywarki – oferują inteligentne opóźnienie startu.

Chłodziarki do wina – zarządzają kolekcją i rekomendują idealne serwowanie.

Całość działa płynnie i spójnie – jak dobrze zgrany zespół.

Aplikacja ASKO ConnectLife.

Przyszłość, która dzieje się dziś

ASKO udowadnia, że inteligentny dom nie musi być skomplikowany. Dzięki AI Agentowi, Dish Designerowi i pełnej integracji w ConnectLife, technologia naprawdę zaczyna nam służyć – zamiast nas przytłaczać.

To trochę tak, jakby dom sam wiedział, czego potrzebujemy – zanim jeszcze o tym pomyślimy. I to właśnie jest ta nowa era komfortu, w stylu ASKO: nowoczesna, praktyczna i po prostu… ludzka.

Aplikację ASKO ConnectLife pobierzesz ze Sklepu Play.