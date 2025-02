Aplikacja Rossmann sprawia, że telefon wibruje. O co chodzi?

Wiele przedsiębiorstw zajmujących się handlem oferuje swoim klientom promocje, o ile ci zainstalują na swoich telefonach odpowiednie oprogramowanie. Aplikacja Rossmann oprócz prezentacji oferty promocyjnej sprawia, że smartfony wibrują. Jak to możliwe? To proste – musisz włączyć odpowiednią kategorię, która… idealnie pasuje do aktywowanej funkcji w naszych telefonach.

Aplikacja Rossmann zainstalowana na smartfonie Apple iPhone 16.

Biedronka, Lidl, Kaufland, Hebe, Rossmann i wiele, wiele innych przedsiębiorstw zachęca swoich klientów do pobierania aplikacji, w których znajdują się nie tylko aktualne gazetki promocyjne, ale również np. indywidualne rabaty. Nic odkrywczego, wiem. Przeglądając TikTok pojawił mi się filmik, w którym autor materiału informuje o ciekawej funkcji, która dotyczy aplikacji Rossmann. Pomijam kwestię, czego ta osoba szukała – trzeba przyznać, że ktoś miał dobry pomysł. Dobry pod względem marketingowym. Niby nic, niby „głupota”, ale ludzie się tym zainteresowali, a to może sprawić, że aplikacja Rossmann zyska kolejnych użytkowników. OK, już nie przedłużam i wyjaśniam o co chodzi.

Aplikacja Rossmann sprawia, że telefon wibruje. Dlaczego?

Jestem ciekawy czy ktoś chciał sobie zażartować czy raczej była to faktycznie celowa akcja marketingowa. Co by to nie było, według mnie skutecznie „przywoła” kolejnych użytkowników, a także zainteresuje tych, którzy aplikację Rossmann posiadają w swoich smartfonach, a dawno jej nie używali. Idźmy dalej w te teorie spiskowe i spekulacje. Może ten amatorski filmik, na który trafiłem został przygotowany celowo, przez dział marketingu tej popularnej sieci drogerii? Kto wie, kto wie.

Kiedy przeglądasz poszczególne kategorie w aplikacji Rossmann nie dzieje się zupełnie nic. Wystarczy jednak, że trafisz na tą konkretną, a Twój telefon zacznie wibrować. Domyślasz się o jaką kategorię chodzi? Zapewne tak. Kiedy trafisz do „działu kobiecych umilaczy” i zaglądniesz do szczegółów jednego z produktów, twój smartfon nagle zacznie wibrować. Szkoda, że nie jest to wibracja przypominająca pracę danego urządzenia. A przynajmniej w moim przypadku przy każdym produkcie była taka sama. Być może nie przeglądnąłem dokładnie wszystkich modeli i przy którymś wibracja jest inna – dajcie znać w komentarzach. Co by jednak nie mówić, zabawna ciekawostka, która faktycznie może przynieść korzyści sieci drogerii.

Na koniec przypomnę tylko, że aplikację Rossmann możesz pobrać ze Sklepu Play (Android) lub App Store (iOS).