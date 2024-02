Te aplikacje robią zdjęcia z ukrycia! Usuń je natychmiast

Dziś rynek aplikacji na smartfony rozrósł się do niewyobrażalnych rozmiarów. Niestety, nie wszystkie z nich są bezpieczne, ponieważ jak zawsze znajdą się takie, które kradną dane. Eksperci z firmy ESET ujawnili nazwy appek, które m.in. robią zdjęcia z ukrycia i kradną inne dane z telefonów z Androidem. Usuń je natychmiast!

ESET ujawnia listę niebezpiecznych aplikacji na Androida

Sklepy z aplikacjami przed dodaniem jakiekolwiek programu, skanują je w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Nie zawsze jednak udaje się je wyłapać. Eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy ESET ujawnili listę szkodliwych aplikacji na system Google Android, które były także dostępne w sklepie Google Play.

Smartfony z systemem Google zagrożone! Masz te aplikacje? Usuń je natychmiast! Fot. Infinix NOTE 30 Pro/ MenWorld

Według informacji przekazanych przez ekspertów z firmy ESET aplikacje te kradły dane na różny sposób. Większość z nich działa w bardzo standardowy sposób i ich zadaniem jest wykradanie takich danych jak kontakty, wiadomości, historia rozmów czy nawet pliki. Na liście pojawiły się także bardziej niebezpieczne aplikacje – niektóre z nich robią zdjęcia z ukrycia!

Masz te aplikacje? Usuń je, bo robią zdjęcia z ukrycia!

Lista aplikacji niebezpiecznych dla użytkownika, która została ujawniona przez ekspertów ESET, kradnie dane w przeróżny sposób. Co ciekawe, większość z tych aplikacji to swego rodzaju komunikatory internetowe i nawet jeśli użytkownik nie dokończy rejestracji konta, to działają one w tle i gromadzą dane. Eksperci zdradzają, że cyberprzestępcy probują nawiązać z potencjalną ofiarą jakąkolwiek relację i przekonać ją do zainstalowania danej aplikacji.

Smartfony z systemem Google zagrożone! Masz te aplikacje? Usuń je natychmiast! Fot. Infinix NOTE 30 Pro/ MenWorld

Oto lista aplikacji, które stanowią zagrożenie dla użytkowników urządzeń z Androidem:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

YohooTalk

TikTalk

Hello Chat

Nidus

GlowChat

Wave Chat

