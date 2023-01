Apple anuluje iPhone! Telefon nie spełnił oczekiwań

Choć nie jest to oficjalna informacja, to wszystko wskazuje, że Apple anuluje iPhone SE 4. generacji. Takie informacje podał znany i ceniony w świecie urządzeń amerykańskiego giganta analityk Ming-Chi Kuo.

Sprzedaż była słaba, więc pora wyrzucić projekt do kosza

Poprzednia generacja, czyli iPhone SE (2022) to telefony, który co prawda może pochwalić się bardzo dobrą wydajnością i dobrymi podzespołami, to jednak wygląd zewnętrzny pozostawia mocno do życzenia. Budżetowy model iPhone swoim wyglądem po prostu przypomina smartfon z 2017 roku.

Smartfon sprzedawał się źle, a to głównie przez nieatrakcyjny wygląd. Dlatego też, Apple anuluje iPhone SE 4 generacji.

I to właśnie nieatrakcyjny wygląd smartfona sprawił, że urządzenie nie sprzedawało się tak dobrze, jakby oczekiwało od tego Apple. Wysoka cena i przestarzały wygląd to był przepis na porażkę, jednak amerykański gigant zdecydował się wypuścić taki projekt.

Apple anuluje iPhone SE 4. generacji!

Jak podaje Ming-Chi Kuo, Apple anuluje iPhone SE 4 generacji i to właśnie ze względu na niską sprzedaż poprzednika. Telefon ostatecznie nie trafi do sklepów, co może zasmucić nieliczne grono, które czekało na premierę tego smartfona. Sugerowało się, że czwarta generacja będzie oferowała wygląd znany ze iPhone XR.

Nowy SE miał wyglądać jak iPhone XR.

Z racji tego, że Apple anuluje iPhone SE 4. gen, w ofercie producenta nie znajdziemy nowego, budżetowego smartfona. Smartfon miał oferować 6,1-calowy wyświetlacz znany z XR oraz pojedynczy aparat. Napędzać miał go procesor Apple A15 Bionic, co miało zapewnić wysoką wydajność.

