Apple App Store Awards 2024. Wśród zwycięzców Polka! Zobacz

Za nami App Store Awards 2024. Pośród siedemnastu deweloperów nie zabrakło naszej rodaczki – Zuzanny Stanskiej, która zachęca do poznawania sztuki z różnych epok i nurtów.

Apple App Store Awards 2024.

Gigant z Cupertino nagrodził siedemnaście aplikacji i gier, które w użytkownikach mają rozwijać kreatywność, a także pomagają w osiąganiu nowych, ważnych celów. Pośród tegorocznych zwycięzców Apple App Store Awards 2024 znaleźli się twórcy, których oprogramowanie poprawia jakość życia i ma globalny wpływ na kulturę. Mowa zarówno o przedsiębiorcach, którzy pracują samodzielnie, jak i duże, często wielonarodowe zespoły. Redakcja App Store wybrała ich pośród czterdziestu pięciu finalistów. Jak widać, konkurencja była duża. Tym bardziej jestem dumny, że pośród zwycięzców znalazła się Polka.

Z największą przyjemnością nagradzamy tę imponującą grupę deweloperów wykorzystujących możliwości oferowane przez urządzenia i technologie Apple, aby dostarczać użytkownikom interakcji, które wzbogacają ich życie i głęboko poruszają ich społeczności. Niezwykłe dokonania tegorocznych zwycięzców pokazują, jak zdumiewającą pomysłowość można uwolnić dzięki aplikacjom. Tim Cook, dyrektor generalny Apple.

Apple App Store Awards 2024.

Apple wyróżniło aplikacje i gry z App Store

Zdecydowanie widać, jak duże możliwości daje ekosystem Apple. Jakie programy znalazły się w gronie zwycięzców? Marka wyróżniła między innymi aplikację Kino, dzięki której możemy wykorzystać specjalne filmowe filtry oraz zaawansowane mechanizmy sterowania. Finalnie otrzymamy obrazki, które nabiorą wygląd podobny do tego, który znamy z filmowych kadrów. Jeśli jesteś muzykiem, zainteresuje Cię aplikacja Moises, która jest dostępna na iPady. Za jej pomocą możemy doskonalić nasze rzemiosło. Nie sposób nie wspomnieć o kultowym już programie Lightroom, którego wielu osobom przedstawiać nie trzeba. W skrócie, dzięki tej aplikacji możemy modyfikować wykonane fotki. Z kolei aplikacja Lumy na Apple Watch sprawdzi się wśród osób, których interesuje ruch słońca. Zwycięską aplikacją jest także F1 TV, która będzie stałym wyborem królowej motorsportu.

Co z grami? Apple wyróżnił kilka tytułów, które mogą zainteresować fanów rozrywki. Fajnie jest czasami włączyć jakąś grę, która będzie w pewnym sensie odskocznią, prawda? Gigant z Cupertino wyróżnił między innymi AFK Journey, którą można pobrać na iPhone. Jest to wypełniona taktycznymi przygodami gra, która może zainteresować ciekawie prowadzoną fabułą. Jeśli jednak macie ochotę zagrać ze znajomymi, możecie spróbować przepełnionej humorem gry Thank Goodness You’re Here!, która zapewni wiele śmiechu. Fani gier karcianych powinni zainteresować się Balatro+, która z każdym rozdaniem zmienia zasady gier karcianych.

Apple App Store Awards 2024.

Nie sposób pominąć kategorię Apple Vision Pro, która chyba w naszym kraju nie należy do tych najpopularniejszych. Powód jest w pewnym sensie… oczywisty. Okulary te nie są u nas dostępne, z kolei w Stanach Zjednoczonych ich cena startuje od 3499 dolarów. Widziałem ogłoszenia z używanymi okularami w Polsce. Kwota, jaką należy wydać na ten model to około 13 – 17 tysięcy złotych. Powtarzam – mówimy o używanych produktach. Wróćmy jednak do Apple App Store Awards 2024. Marka wyróżniła What If…? An Immersive Story, który ma przedstawić świat o nieskończonych możliwościach, z kolei THRASHER: Arcade Odyssey jest grą, która ma nas przenieść do kosmicznego świata.

Apple App Store Awards 2024.

Apple App Store Awards 2024. Zwycięzcy konkursu

Jak już wcześniej wspominałem, konkurs podzielono na trzy kategorie. Zacznijmy od aplikacji, następnie przejdziemy do gier. Poznacie również zwycięzców w kategorii wpływ na naukę. To właśnie wśród nich z dumą zaprezentujemy aplikację od Zuzanny Stanskiej.

Aplikacje

Aplikacja roku na iPhone: Kino – Lux Optics Inc.

Kino – Lux Optics Inc. Aplikacja roku na iPada: Moises – Moises Systems Inc.

Moises – Moises Systems Inc. Aplikacja roku na Maca: Adobe Lightroom – Adobe Inc.

Adobe Lightroom – Adobe Inc. Aplikacja roku na Apple Vision Pro: What If…? Wciągająca historia. – Marvel Studios, ILM Immersive, Disney+.

What If…? Wciągająca historia. – Marvel Studios, ILM Immersive, Disney+. Aplikacja roku na Apple Watch: Lumy – Raja V.

Lumy – Raja V. Aplikacja roku na Apple TV: F1 TV – Formula One Digital Media Limited.

Gry

Gra roku na iPhone: AFK Journey – Farlight Games.

AFK Journey – Farlight Games. Gra roku na iPada: Squad Busters – Supercell.

Squad Busters – Supercell. Gra roku na Mac: Thank Goodness You’re Here! – Panic Inc.

Thank Goodness You’re Here! – Panic Inc. Gra roku na Apple Vision Pro: THRASHER: Arcade Odyssey – Puddle LCC.

THRASHER: Arcade Odyssey – Puddle LCC. Gra roku na Apple Arcade: Balatro+ – Playstack Ltd.

Wpływ na kulturę