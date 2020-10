Apple iPhone 12, mini czy Pro? Który wybrać?

Premiera iPhone 12, mini i Pro już za nami. Mamy więc do wyboru trzy wersje flagowca Apple. Który wybrać? W sumie, nie jest to takie oczywiste. Dlaczego? Różnica w cenie nie jest jakaś wybitnie duża. Szczególnie patrząc na to, że każdy z nich jest po prostu drogi. Ale… jeśli już tak bardzo się uprzecie i musi to być nowy smartfon Apple to iPhone 12, Mini czy Pro? Który wybrać?

Zacznijmy od tego, ile kosztują nowe smartfony Apple? Dużo. No dobra, ale tak na serio cena iPhone 12 mini startuje od 3599 zł za wersję z dyskiem o pojemności 64 GB. Z kolei decydując się na iPhone 12 musimy „wyciągnąć z portfela” minimum 4199 zł. Również za smartfon z nośnikiem o pojemności 64 GB co jest jakimś żartem. Rozsądnie więc wybrać wersję z dyskiem oferującym 128 GB, jednak wtedy cena wynosi 4449 zł. Topowa wersja, czyli iPhone 12 Pro kosztuje 5199 zł, jeśli mówimy o wersji z nośnikiem o pojemności 128 GB. 750 zł różnicy, a mamy lepszy aparat i metalową obudowę.

Wiem, mówimy o kosmicznych cenach, bowiem wydanie ponad pięciu tysięcy na telefon jest bardzo… dziwne. Ale skoro ktoś myśli o zakupie smartfona Apple i zastanawia się którą wersję wybrać mając w planach to, by korzystać z telefonu przez kilka lat, te 750 zł wcale nie jest już taką kosmiczną kwotą. Chociaż o czym ja piszę. Smartfon za ponad pięć tysięcy złotych z kablem (I TYLKO KABLEM) w pudełku? Tim Cook z ekipą sobie z nas nieźle zażartował.

iPhone 12 czy iPhone 12 mini?

Czym różni się iPhone 12 od iPhone 12 mini? Tak na serio różnic jest tak niewiele, że nagłówek ten będzie bardzo krótki. W obu przypadkach mamy do dyspozycji wyświetlacz Super Retina XDR. Jest to OLED, jednak różni je przede wszystkim przekątna ekranu, która w iPhone 12 mini wynosi 5,4 cala, natomiast w iPhone 12 6,1 cala. Różni je również rozdzielczość, ale jest ona wręcz znikoma i uwierzcie, ciężko będzie dostrzec różnice. A mianowicie, wersja mini – 2340 x 1080 pikseli przy 476 PPI, wersja… nie mini 2532 x 1170 pikseli przy 460 PPI. Różnica będzie również w baterii, gdyż mini oferuje na przykład 15 godzin odtwarzania wideo i 50 godzin odtwarzania dźwięku. Z kolei iPhone 12 odtwarza filmy przez dwie godziny dziennie. Z kolei w przypadku dźwięku mówimy już o różnicy 15 godzin. No i… to by było na tyle.

Apple iPhone 12 – specyfikacja

Nie będę tutaj mocno rozpisywał się na tematy czysto techniczne. Odsyłam do specyfikacji, która znajduje się na stronie producenta. Tak, nadal jest duże wcięcie w ekranie (gdzie wiele modeli z Androidem ma malutką kropkę, ewentualnie dwie – mowa o obiektywach). Tak, z tyłu mamy dwa obiektywy aparatu na dużej wyspie, potocznie nazywanej kuchenką. Taaaaaaak! Mamy w końcu piękną obudowę nawiązującą do starszych modeli. I to właśnie jest jeden z powodów, dla których „usiadłem” do tworzenia tego tekstu.

W końcu w przypadku smartfonów Apple mówimy o czymś, co wyróżnia je na tle konkurencji. Czyżby to oznaczało koniec mojej separacji ze smartfonami z nadgryzionym jabłkiem w tle? Pożyjemy, zobaczymy. Plusem jest to, że iPhone 12 pokrywa szkło o nazwie Ceramic Shield. Ma to podobno pomóc w uniknięciu zarysowań. Oby. Procesor A14 Bionic ma wsparcie dla sieci 5G. Ile iPhone 12 ma RAM-u tego nie wiemy. Ładowarka sprzedawana jest oddzielnie (haha). Smartfony oferują ładowanie do 20 W, lub bezprzewodowo 15 W. Jest NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6 jakby to kogoś zdziwiło. Fajnie wygląda to ładowanie bezprzewodowe, gdzie ładowarka wręcz „przykleja się” do plecków smartfona. Oby go nie rysowała, bo będzie słabo.

Apple iPhone 12 czy iPhone 12 Pro? Który wybrać?

Wersja Pro ma to samo co 12 tylko… trochę więcej tego i owego. Serio, przecież pod kątem wydajności te smartfony się nie będą niczym różniły. Mają w końcu ten sam procesor. Ekran (o ile nie wybierzecie wersji Max, ale 6,7 cala to już trochę przesada) również jest taki sam. No więc co je różni? Przede wszystkim aparat. W przypadku iPhone 12 Pro otrzymujemy również 12-Mpix obiektyw telephoto z 4 x zoomem optycznym. Jeśli porównamy iPhone 12 i iPhone 12 Pro można zauważyć również, że zmieniono materiał, z jakiego wykonany jest smartfon. Dwunastka jest z plastiku, Pro z kolei ze stali. Ot, większy luksus.

Trochę kłóciłem się z Kacprem o to, czy lepiej wybrać iPhone 12 czy iPhone 12 Pro. On twierdzi, że do topowej wersji dopłacą osoby, które serio nie mają co robić z kasą, bowiem już sama dwunastka jest naprawdę mocna. W sumie się z nim zgadzam, ale mając na uwadze to, że powiedzmy smartfon zmieniamy co dwa, a może i trzy lata to wtedy dopłata 750 zł (porównuję w obu przypadkach wersje z dyskiem o pojemności 128 GB) nie jest już taka duża. Dostajemy lepszy aparat i lepszy materiał, z którego wykonany jest telefon. No ale serio, czy iPhone 12 Pro musi kosztować grubo ponad pięć tysięcy złotych? Straszne to…

Ceny iPhone 12 w Polsce

Jest jedna rzecz, której wiele osób nie rozumie. Skąd tak duże różnice w cenach. W USA telefon kosztuje tyle i tyle, a u nas x razy drożej. Pamiętajcie, że Apple nie pokazuje cen z podatkiem. Pamiętajcie x2, że trzeba doliczyć cło i inne opłaty, takie jak transport itd. itd. Tak czy inaczej, absolutnie, nie usprawiedliwiam producenta. Smartfony te są bardzo drogie. Nawet ten śmieszny, mały mini. Wróćmy jednak do cen. Oczywiście każda z nich zawiera podatek VAT.

iPhone 12 mini 64 GB – 3599 zł

Apple iPhone 12 mini 128 GB – 3849 zł

iPhone 12 mini 256 GB – 4349 zł

Każdy z nich dostępny jest w pięciu kolorach: białym, czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym (w tym przypadku wspieramy Globalny Fundusz na rzecz walki z COVID-19).

iPhone 12 64 GB – 4199 zł

Apple iPhone 12 128 GB – 4449 zł

iPhone 12 256 GB – 4949 zł

Tak, tutaj też mamy kolory jak wyżej.

iPhone 12 Pro 128 GB – 5199 zł

Apple iPhone 12 Pro 256 GB – 5699 zł

iPhone 12 Pro 512 GB – 6699 zł

W przypadku modeli Pro oraz Pro Max (nie będę tego powtarzał) mamy do wyboru cztery kolory: grafitowy, srebrny, złoty i pacyficzny (taki niebieskawy).

iPhone 12 Pro Max 128 GB – 5699 zł

Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB – 6199 zł

iPhone 12 Pro Max 512 GB – 7199 zł

Który smartfon Apple kupić?

OK, to zadajmy jeszcze raz to samo pytanie: iPhone 12, mini czy Pro? Wersję najmniejszą wybierze ktoś, kto lubi kompaktowe smartfony i trochę tęsknił za piątką, ale był zmuszony wybierać inne modele, gdyż specyfikacją przecież iPhone 5S, czy SE pierwszej generacji mocno odstawał. Wersję iPhone 12 wybierze osoba, która chce smartfona od Apple, bo tak i już, ale nie chce dopłacać do lepszego aparatu (który i tak według mnie będzie dobry) oraz metalowej obudowy. Na końcu iPhone 12 Pro. To smartfon dla kogoś, kto rzeczywiście może pozwolić sobie na wydatek rzędu pięciu, co ja mówię, grubo ponad pięciu tysięcy na elektroniczny gadżet. Do tego lubi mobilną fotografię. Wtedy tak, można mówić o tym, że iPhone 12 Pro ma sens. A co z modelem Max? Cóż, ten model wybierze ktoś, kto lubi tablety zamiast telefonów.