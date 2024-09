Zobacz Apple iPhone 16 i iPhone 16 Pro. Zmiany? Witamy AI!

Mamy to. Oto Apple iPhone 16 i iPhone 16 Pro. Marka zdecydowała się nie tylko na odświeżenie ubiegłorocznych modeli, ale również na wprowadzenie kilku zmian względem poprzedników. O jakich zmianach mowa? Zapraszamy do lektury – podsumowaliśmy wszystko, co związane ze smartfonami Apple. Zaznaczę tylko, że są to pierwsze wrażenia.

To już dziś premiera Apple iPhone 16. Co wiemy o smartfonach Apple?

Olśniło Was? Mam nadzieję, że Apple Event się Wam podobał. Zobaczyliśmy nowe akcesoria – w tym zegarki Apple Watch ale rzecz jasna, głównym „bohaterem” tego wydarzenia były smartfony. Chociaż, może nie powinienem ich tak nazywać? Przecież to iPhone! Żarty, żartami, wiemy już o nich wszystko. Zaskoczeni? Czy może spodziewaliście się tego, co zaprezentowała marka podczas wieczornego wydarzenia? Szczerze mówiąc, ja jestem trochę zawiedziony. Szczególnie, jeśli chodzi o modele bazowe.

Zobacz Apple iPhone 16 i iPhone 16 Pro. Zmiany? I to jakie!

Apple iPhone 16 i iPhone 16 Pro zaprezentowane. Co oferują?

Przecieki się potwierdziły. Nie podoba mi się to, ponieważ kiedyś przy premierze najnowszych modeli „pojawiała się” ta „nutka ekscytacji”. To znaczy, mam na myśli siebie, ponieważ lubię nową technologię. Niestety, przez „falę” przecieków o iPhone wiedzieliśmy tak naprawdę wszystko już przed premierą. OK, może nie wszystko, ale wiele rzeczy się potwierdziło.

Zmiany wizualne w iPhone 16 oraz iPhone 16 Pro

Mamy więc cztery modele, klasycznie wręcz: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Wielkość będzie wręcz taka sama, aczkolwiek ekrany będą większe. Wszystko za sprawą zastosowania węższych ramek. Nie ma też przełącznika, którym blokowaliśmy dźwięki generowane przez smartfon. Teraz w każdym modelu jest to tak zwany przycisk akcji, który możemy dostosować do swoich potrzeb. Pojawił się także nowy przycisk w iPhone, który sprawia, że nasz telefon będzie w pewnym sensie aparatem. Tak, będzie on odpowiadał za robienie zdjęć. Warto jeszcze wspomnieć o kolorach. Tym razem będzie ich pięć. Oczywiście, wszystko zależy od wersji, jaką wybierzemy. Kolorystyka nowych smartfonów Apple przedstawia się następująco. Poniżej widzimy iPhone 16.

Kolory w iPhone 16.

Ekrany w iPhone 16 i iPhone 16 Pro

Nowością są oczywiście ekrany. W tym przypadku mamy do dyspozycji 6,1 cala w wersji bazowej, 6,7 cala w iPhone 16 Plus, 6,3 cala w iPhone 16 Pro oraz 6,9 cala w modelu Pro Max. Ciekawie wypadają wersje Pro, ponieważ korzystają z technologii micro-lens. Ma ona nie tylko poprawić jasność, ale zmniejszyć również zużycie energii. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się już za jakiś czas. Czekamy na sample testowe.

Ekrany w Apple iPhone 16 Pro i Apple iPhone 16 Pro Max.

Zmiany techniczne w iPhone 16 i iPhone 16 Pro

Producent nie omieszkał zastosować nowego chipsetu. Mowa o Apple A18 Pro, który będzie dostępny tylko w wersjach Pro. Modele iPhone 16 i iPhone 16 Plus muszą „zadowolić” się procesorem A18. Co tu dużo pisać, poprzednik „niszczył” konkurencję. Teraz będzie zapewne podobnie. Wiemy, że procesor ten ma być szybszy o 30% od wersji, którą posiadała „piętnastka”. Apple iPhone 16 Plus ma zyskać baterię na poziomie 4000 mAh, co powinno zagwarantować czas pracy na baterii przez minimum dwa dni. Testujemy obecnie iPhone 15 Plus i zdecydowanie, ten model faktycznie może pochwalić się bardzo dużą wydajnością akumulatora.

Informacje na temat Apple iPhone 16.

Przechodzimy do modelu Pro, bowiem tu dzieje się pod względem technicznym znacznie więcej. Mamy przecież sprzęt „stworzony” do grania w gry, a oprogramowanie wprowadza nowe funkcje AI. Model Pro ma oferować 8 GB pamięci RAM, natomiast Pro Max 12 GB. Atutem wariantu Pro Max jest zastosowanie „przeogromnej” (jak na Apple) baterii, która ma podobno oferować ponad 4000 mAh pojemności. Miejmy nadzieję, że sprzęt ten faktycznie będzie oferował pracę przez minimum jeden cały intensywny dzień.

Wszystkie informacje na temat Apple iPhone 16 Pro.

Aparaty w Apple iPhone 16 i iPhone 16 Pro

W bazowym modelu, a więc Apple iPhone 16 mamy „otrzymać” główny aparat 48-Mpix, a także 12-Mpix matrycę telefoto. W przypadku Pro otrzymamy matrycę 48 Mpix szerokokątną, a także teleobiektyw z 5-krotnym zoomem. Rzecz jasna, najmocniejszy aparat, który może również zagwarantować świetną jakość materiałów wideo oferuje model iPhone 16 Pro Max.

Informacje na temat aparatu w Apple iPhone 16.

Oczywiście, plusem jest zastosowanie sztucznej inteligencji, która znacznie wpływa na funkcjonalność naszego telefonu. O tym jednak napiszę w osobnym tekście, gdyż to są pierwsze wrażenia na temat iPhone 16.

Apple iPhone 16.

Cennik Apple iPhone 16 i iPhone 16 Pro. Ile kosztuje smartfon w Polsce?

Ceny nie są w pewnym sensie zaskoczeniem. Chociaż, z drugiej strony, patrząc na to, że Apple iPhone 16 kosztuje 799 USD (899 USD za wersję Plus), natomiast iPhone 16 Pro 999 USD (1199 USD wersja Pro Max), trzeba przyznać, że nie jest tak źle. Szczegółowe ceny wszystkich modeli iPhone 16 przygotowałem w osobnym materiale, do którego odsyłam.