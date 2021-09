Apple Watch 7 będzie wyposażony w wielki ekran!

Premiera nowych produktów Apple zbliża się wielkimi krokami. Na wydarzeniu na pewno zobaczymy nową generację iPhone. Możliwe, że zaprezentowany zostanie również Apple Watch 7, na którego temat wiemy coraz więcej. Najnowsze informacje sugerują, że nowy zegarek będzie posiadała bardzo duży ekran!

Apple Watch 7 z zupełnie nowym designem

To, co z pewnością wiemy odnośnie nowego Apple Watch 7, to fakt, że producent całkowicie zmieni jego design. Zaokrąglone krawędzie zostaną zastąpione tymi kanciastymi. Podobny zabieg przed rokiem przeszedł iPhone 12, który upodobnił się do piątej generacji smartfona. Zdaje się, że jest to nowy język stylistyczny giganta z Cupertino.

Przeczytaj także: Apple Watch Series 7 zyska coś więcej niż nowy design!

Według informacji, które wcześniej pojawiły się w sieci, Watch 7 ma być dostępny w dwóch wersjach – 41 i 45 mm. Jest to wzrost względem „szóstki”, która oferowała rozmiar 40 i 44 mm. Co więcej, sugeruje się, że Watch 7 zostanie wyposażony m.in. w glukometr, który będzie mierzył poziom stężenia glukozy we krwi za pomocą podczerwieni.

Czy tak będzie wyglądać nowy Apple Watch?

Nowy, większy ekran na pokładzie

Najnowsze informacje dotyczące Apple Watch 7 mówią o wielkości wyświetlacza. Ekran, który znajdzie się w nowym zegarku, będzie zdecydowanie większy, niż w poprzedniej wersji. Poprzednia generacja oferowała panel o przekątnej 1.78-cala. W przypadku „siódemki” będziemy mieć do czynienia z ekranem o przekątnej 1.9-cala. Jest to spora różnica, zwłaszcza w przypadku tak małego urządzenia.

Warto również pamiętać, że Watch 7, z racji zmienionego designu, będzie miał mniejsze ramki niż ubiegłoroczna wersja smartwatcha. To wpłynie na większą przestrzeń roboczą, dzięki czemu korzystanie z zegarka będzie jeszcze bardziej komfortowe. Nie wiemy jednak, czy nowy smartwatch Apple pojawi się w tym samym czasie, co iPhone 13. Wszystko ze względu na skomplikowaną konstrukcję obudowy, która rzekomo mocno wpłynęła na tempo produkcji zegarka.

Źródło: PhoneArena