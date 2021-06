Apple Watch Series 7 zyska coś więcej niż nowy design!

Do premiery Apple Watch Series 7 zostało cztery miesiące. Według przecieków smartwatch od amerykańskiego giganta zadebiutuje na rynku we wrześniu tego roku. Ma on oferować nowy design, który będzie nawiązywał do kanciastego wyglądu iPhone 12. To jak się okazuje nie wszystko!

Nowa generacja zegarka będzie wyglądać inaczej niż poprzednicy

Pierwszy raz od 2018 roku, Apple Watch zaoferuje nam zupełnie nowy wygląd. Nowa generacja zegarka giganta z Cupertino będzie posiadała bardziej kanciasty design. Apple Watch Series 7 będzie posiadał więc płaskie krawędzie, mniejsze ramki wokół ekranu i grubszą obudowę. Taki wygląd ma przyciągnąć jeszcze większą liczbę konsumentów.

Tak będzie prezentował się Watch Series 7?

Jak się jednak okazuje, zmiana wyglądu nie będzie jedyną modyfikacją, którą dostanie Watch Series 7. Według informacji podanych przez serwis Bloomberg, Watch Series 7 wykorzysta szybszy procesor, udoskonaloną łączność bezprzewodową i przede wszystkim lepszy wyświetlacz.

Nowy design Apple Watch Series 7 to nie wszystko

O ile nowy procesor nie powinien nikogo dziwić, to pozostałe informacje już tak. Pojawia się coraz więcej głosów, że firma zdecyduje się na dodanie do Apple Watch Series 7 układu, który będzie kompatybilny z sieciami Wi-Fi 6. Na łączność 5G nie ma co liczyć, ponieważ jest ona bardzo energochłonna, co mocno wpłynęłoby na czas pracy na baterii. Według serwisu Bloomberg producent wyposaży Watch Series 7 w zupełnie nowy wyświetlacz. Ekran w nowej generacji zegarka będzie laminowany w zupełnie inny sposób, dlatego też będzie on zlokalizowany bliżej szybki.

Wcześniejsze informacje mówiły również o nowych funkcjach nadchodzącego zegarka od giganta z Cupertino. Mówi się, że Apple Watch Series 7 zostanie wyposażony w glukometr, który będzie mierzył poziom cukru we krwi. Jest to rozwiązanie, które docenią osoby chore na cukrzyce. Co więcej, sugeruje się także, że zegarek zyska udoskonalone funkcje śledzenia snu.