Arkadiusz Milik nie jedzie na EURO 2020!

Wczorajsze informacje na temat zdrowia Arkadiusza Milika napawały optymizmem. Napastnik miał trenować z drużyną i wystąpić w dzisiejszym spotkaniu z Islandią. Niestety, okazuje się, że Arkadiusz Milik nie jedzie na zbliżające się Mistrzostwa Europy 2020!

Arkadiusz Milik walczył do końca

Niestety, potwierdził się najgorszy z możliwych scenariuszy. Jeszcze wczoraj wszystko wskazywało, że Arkadiusz Milik wygrał z kontuzją, która eliminowała go z uczestnictwa w treningach z drużyną. Poranne wieści przekazane przez redaktora serwisu meczyki.pl, Tomasza Włodarczyka, mówiły, że Milik gotowy jest do gry. Uraz łydki, którego nabawił się w doliczonym czasie ostatniego meczu sezonu Olympique Marsylia, ustąpił i wydawało się, że napastnik wraca do gry.

Wieczorne informacje podane przez PZPN potwierdziły, że Arkadiusz Milik nie będzie zdolny do gry na Mistrzostwach Europy, które zaczynają się już w piątek. Sztab medyczny reprezentacji Polski informował, że sam uraz nie jest groźny, jednak ból, który sprawia, wyklucza zawodnika z ostrzejszych treningów. Przez ostatnie dwa tygodnie zgrupowania, sztab robił, co mógł, aby zregenerować łydkę 27-letniego napastnika. Jak się okazało, nie jest to możliwe i Milik nie wystąpi na Euro 2020.

Polski napastnik nie wystąpi na Euro 2020!

Trening zweryfikował zdrowie napastnika

Wczorajszy trening reprezentacji Polski miał potwierdzić gotowość zawodnika do gry. Arkadiusz Milik rozpoczął trening z całą drużyną, jednak ciągły ból i dyskomfort nie pozwolił mu w pełni oddać się treningowi. Po ćwiczeniach wykonano dodatkowe badania, które potwierdziły, że uraz nie został do końca wyleczony.

Decyzję o wykluczeniu zawodnika z turnieju podjął trener Paulo Sousa, lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski oraz sam Arkadiusz Milik. Jak podaje oficjalna strona PZPN, zawodnik przyznał, że nie był w stanie zaangażować się w 100% w Mistrzostwa Europy.

Co ciekawe, selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa nie zdecydował się na powołanie żadnego z zawodników, którzy znajdowali się na liście rezerwowej.