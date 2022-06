Arkadiusz Milik wróci do Włoch? Jest dla nich „wymarzonym celem”!

Arkadiusz Milik po kilku miesiącach uciekł z Neapolu do Marsylii i pomimo bardzo dobrego sezonu, w którym strzelił 20 bramek, ma na pieńku z trenerem marsylskiego klubu. Dlatego też od jakiegoś czasu mówi się o transferze Polaka. Napastnik miałby powrócić do Włoch.

Polak nie dogaduje się z trenerem Marsylii

Arkadiusz Milik może zaliczyć poprzedni sezon do udanych. W barwach Olympique Marsylia we wszystkich rozgrywkach strzelił 20 bramek i dołożył do tego również dwie asysty. Niestety, ze względów mniej sportowych jego pozycja w klubie nie jest tak mocna, jakby mogło się to wydawać. Polak ma trudne relacje z trenerem Jorge Sampaolim.

To właśnie relacje na linii trener-zawodnik sprawiają, że przyszłość napastnika w klubie z Marsylii jest niepewna. W związku z tym Arkadiusz Milik od kilku tygodni łączony jest już z innymi klubami, a najczęściej wskazuje się kierunek, z którego Polak trafił do Francji, czyli Włochy. Napastnik ma mieć tam spore zainteresowanie.

Arkadiusz Milik znowu trafi do Włoch?

Jak informują włoskie media, Arkadiusz Milik jest na szczycie listy Torino FC. Polak miałby zastąpić Andreę Belottiego, który nie przedłużył umowy z klubem ze stolicy Piemontu i został wolnym agentem. Klub z Turynu nie jest jednak jedyną drużyną, która jest zainteresowana 28-letnim napastnikiem z Polski.

Do grona zainteresowanych usługami polskiego piłkarza należy również wrzucić inny klub z Serie A – US Salernitana 1919. Co prawda klub ten mocno wierzy, że uda im się ściągnąć Edisona Cavaniego, który zakończył swoją przygodę z Manchesterem United. Jeśli jednak plan ten się nie uda, opcją B ma być właśnie Arkadiusz Milik.

Źródło: Transfermarkt