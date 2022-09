Jeśli jesteście fanami sztuki współczenej, to nie możecie tego przegapić. Już za kilka dni będziecie mogli być świadkami jedynej takiej wystawy w Polsce. ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art to coś, czego nie można przegapić. Około 50 dzieł włoskiego pop-artu będzie wystawione 27 września w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie!

ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art – jedyna taka wystawa w Polsce

ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art jest projektem promującym włoską sztukę współczesną. Wystawa, która zostanie zorganizowana 27 września w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie da dogłębny wgląd na ten nurt. Wszystkie dzieła, które zostaną zaprezentowane na jedynej takiej wystawie w Polsce, pochodzą z prywatnej kolekcji sztuki współczesnej Fundacji Farmafactoring.

Na wystawie ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art każdy znajdzie coś dla siebie. Nie jest skierowana do jednej grupy wiekowej, ale do wszystkich miłośników sztuki. Dorośli, młodzież czy dzieci – każdy znajdzie coś, co może ich zainspirować, dlatego też organizator wystawy BFF Banking Group zaprasza wszystkich!

Mario Schifano – Paesaggio TV (1970) Emilio Tadini – Senza titolo (1984)

Wstęp na wydarzenie jest darmowy!

Wstęp na wystawę ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art jest darmowy, więc każdy, kto będzie chciał zobaczyć dzieła współczesnej sztuki włoskiej, może pojawić się na tym wydarzeniu. Na wydarzeniu zostaną pokazane dzieła czołowych włoskich artystów tworzących w nurcie pop-artu. Mówimy tutaj o takich twórcach jak Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano i Emilio Tadini.

Głównym zamysłem wystawy ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art jest ukazanie światu sztuki jako czynnika rozwoju, narzędzia prowadzącego do dialogu międzykulturowego oraz wykorzystywanie innowacyjnych pomysłu.

Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki, w sali Kisielewskiego (wejście od ul. Marszałkowskiej). Wystawa będzie otwarta od 27 września do 26 października 2022 roku.

Enrico Baj – Punching General (1970) Enrico Baj – Personaggio allo specchio (1971)

Źródło: Art-factor