ASAP ROCKY x PUMA – kolekcja wyznaczająca nowe granice.

Długo wyczekiwana kolekcja w końcu została zaprezentowana! ASAP ROCKY x PUMA to najnowsze dzieło powstałe przy współpracy rapera i marki odzieżowej. Pierwszy raz zobaczyliśmy je podczas New York Fashion Week. Projekt skupia się przede wszystkim na nowych wariantach wyjątkowych sneakersów – Mostro 3.D oraz Inhale Distressed.

ASAP ROCKY to nie tylko raper, ale także ikona stylu. Marka PUMA we współpracy z muzykiem stworzyła kolekcję wyznaczającą nowe granice mody. W najnowszym dropie ROCKY skupia się przede wszystkim na nowych wariantach kultowych sneakersów.

Inspiracją dla modelu Inhale Distressed byli mechanicy samochodowi, których ubrania po całym dniu w warsztacie pokryte są smarem i brudem. Cała kolekcja, w tym wspomniany model buta Inhale, czerpie z wyścigowego stylu, a także wyróżnia się unikalnym brandingiem A$AP Rocky x PUMA. Artysta chciał przekroczyć granice designu, co udało się w przypadku Mostro 3.D. Wariant pochodzący z najnowszej kolekcji prezentuje potężny i odważny styl, a to dzięki nowoczesnej technologii druku 3D na bazie żywicy.

Oczywiście, raper był mocno zaangażowany w cały proces kreatywny najnowszej kolekcji. Skupił się nie tylko na projektowaniu produktów, ale także na reżyserowaniu i stylizowaniu kampanii reklamowej.

Jakie ubrania powstały w kolaboracji marki PUMA z nowojorskim raperem, członkiem grupy A$AP?

Już dawno chciałem dodać swój sznyt do najlepszych modeli obuwia od PUMA. (…) Ludzie nie przestawali pytać o Mostro 3.D od pokazu mody, więc cieszę się, że w końcu trafiają na rynek. No i mamy jeszcze klasyczne Inhale z ręcznie postarzanymi materiałami i customowymi haftami, co świetnie łączy się z resztą kolekcji. Jestem bardzo zadowolony z efektu i nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą, nad czym jeszcze pracowaliśmy.

powiedział A$AP Rocky