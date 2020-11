ASICS GT-2000 9 – test. Buty do biegania po asfalcie

Do naszej redakcji trafił właśnie kolejny model kultowych butów do biegania firmy Asics. Jest to przeprojektowana i udoskonalona wersja klasyka, czyli model ASICS GT-2000 9. Test zweryfikuje co takiego mają w sobie, że sięga po nie tak wiele osób. Czy lifting sprawił, że są jeszcze lepsze ? Sprawdźmy jak zachowują się te buty do biegania po asfalcie!

ASICS GT-2000 to model po który sięgają zarówno całkowici amatorzy, jak i osoby mocno zaangażowane w temat biegania. Chyba nie muszę nikomu przypominać, że w tym sporcie obuwie stanowi kluczowy aspekt. Dobór odpowiednich butów jest sprawą indywidualną, lecz czasem może sprawić problem. Warto zatem sięgać po sprawdzone konstrukcje i wybierać producentów, którzy mają doświadczenie w danej dziedzinie.

Minimalizm i prostota czy brak finezji stylistów ?

W przypadku nowych Asics‚ów projektanci ograniczyli stylizację do niezbędnego minimum, a jedynym wyróżniającym się akcentem jest logo producenta. ASICS GT-2000 9 są dostępne w sześciu różnych barwach i chciałoby się powiedzieć, że paleta jest na tyle bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety, moim zdaniem producent poszedł na łatwiznę. Większość wersji kolorystycznych jest dla mnie nudna i kropka.

Na szczęście nasz testowy egzemplarz stanowi wyjątek. Lubię, kiedy buty do biegania się wyróżniają. Wydając często nie małe pieniądze chcę mieć poczucie, że będzie to produkt który przyciąga wzrok. Buty do biegania po asfalcie ASICS GT-2000 9, które do mnie trafiły prezentują się w czarno-niebieskim kolorze, który przeplata się odcieniami bladej czerwieni. W tych barwach buty prezentują się świetnie. Zdecydowanie przykuwają uwagę.

Budowa ASICS GT-2000 9

Nowy model został nieco udoskonalony w stosunku do poprzednika. Zbudowany jest z jednoczęściowej konstrukcji siatkowej, która została dodatkowo wzmocniona w jej newralgicznych obszarach. Ten bezszwowy materiał jest minimalnie rozciągliwy, dzięki czemu stopa idealnie się do niego dopasowuje.

W odróżnieniu od reszty buta jego tylna część jest bardzo sztywna. Celem tego zabiegu jest zwiększenie stabilizacji podczas biegania. Cała wewnętrzna wyściółka oraz język są bardzo miękkie, co daje poczucie niesamowitej wygody. ASICS GT-2000 9 posiadają też dodatkowe oczko na sznurowadła w górnej części cholewki dla osób, które chciałyby mocniej zasznurować buty dla jeszcze lepszego dopasowania. Dodatkowo, aby poprawić bezpieczeństwo, w tylnej części cholewki projektanci znaleźli miejsce na niewielkie elementy odblaskowe.

Nowoczesne systemy umilające pokonywanie kilometrów

ASICS GT-2000 9 są naszpikowane technologicznymi nowinkami które w praktyce powinny przyczynić się do większej wygody podczas pokonywania wielu kilometrów biegu. Testowane buty do biegania po asfalcie zawierają takie systemy jak:

DUOMAX – w skrócie oznacza, iż wzdłuż podeszwy znajdują dwa rodzaje materiału. Twardszy umieszczony jest po stronie dużego palca i odpowiada za większą stabilność oraz skrętność.

– w skrócie oznacza, iż wzdłuż podeszwy znajdują dwa rodzaje materiału. Twardszy umieszczony jest po stronie dużego palca i odpowiada za większą stabilność oraz skrętność. FLYTEFOAM oraz GEL – w podeszwie znajduje się miękka i sprężysta pianka oraz struktura żelowa widoczna z boku podeszwy. Razem mają redukować wszelkie wstrząsy wywołane przez twarde podłoże.

oraz – w podeszwie znajduje się miękka i sprężysta pianka oraz struktura żelowa widoczna z boku podeszwy. Razem mają redukować wszelkie wstrząsy wywołane przez twarde podłoże. TRUSSTIC – jest to lekki kawałek plastiku widoczny pod spodem, którego zadaniem jest zwiększenie sztywności buta. Podeszwa dodatkowo posiada poprzeczne nacięcia dzięki czemu jej zginanie jest bardziej naturalne a odbicie stopy od podłoża silniejsze.

ASICS GT-2000 9 na nogi i w drogę

Aby sprawdzić w praktyce co potrafią najnowsze ASICS GT-2000 9 zabrałem je na 10 km trening po nawierzchni asfaltowej. To, co na wstępie mnie w nich urzekło to idealne dopasowanie do stopy. Wyściółka jest bardzo miękka i niesamowicie wygodna. Sporym atutem butów jest także ich lekkość. Nowoczesne materiały które zostały użyte do ich konstrukcji sprawiły iż GT-2000 9 są lżejsze od poprzednika, czyli modelu GT-2000 8.

Sztywny zapiętek daje poczucie, iż podczas gwałtownych skrętów mamy zapewnioną stabilność. Warto także wspomnieć o bardzo dobrej amortyzacji podeszwy. Energia uderzenia o asfalt jest w dużej mierze pochłaniana przez zastosowane systemy, lecz w moich odczuciach nie jest ona wybitnie intensywna. Czy to minus? Absolutnie nie. Nie jestem fanem silnej amortyzacji. Oczywiście, to moja subiektywna opinia. Sposób w jaki ASICS GT-2000 9 absorbują uderzenie o asfalt jest umiarkowane i bardzo „płynne”. Bardzo mi to odpowiada, ponieważ pomimo tych wszystkich systemów czuje integrację z podłożem. Nie jestem nadmiernie izolowany. Nawet po wielu kilometrach treningu nie zauważyłem żadnego dyskomfortu czy bólu stóp.

Warto także wspomnieć o dobrej wentylacji. Co prawda moje treningi odbywały się w temperaturze ok 14 stopni Celsjusza, jednak siateczka w przedniej części w całości pokryta jest otworami wentylacyjnymi, które nawet w ciepłe dni powinny spełniać swoją funkcję.