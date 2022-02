Assassin’s Creed Valhalla z rekordem. Ubisoft świętuje!

Krytyka wobec Assassin’s Creed Valhalla nie wskazywała na to, że akurat ta odsłona serii będzie jej najpopularniejszą. Ubisoft ma jednak sporo do świętowania, ponieważ ostatnia odsłona przygód asasynów ustanowiła liczby, których nie udało się osiągnąć poprzednim wersjom.

Gra stała się prawdziwym hitem, a to dzięki regularnie udostępnianym DLC

Assassin’s Creed Valhalla nie został przyjęty przez krytyków zbyt ciepło. Na całe szczęście dla Ubisoftu gracze o wiele przychylniej spoglądają w najnowszą stronę przygód o asasynach. Jak sama nazwa może sugerować, gra opowiada o przygodach przedstawicieli skandynawskiej ludności. Z powodu przeludnienia Norwegii Eivora Wilcza Paszcza i jego brat, Sigurd, wyruszają na podbój i osiedlenie się na ziemiach Anglosasów.

Największą zaletą Assassin’s Creed Valhalla jest fakt, że gra jest cały czas wspierana i producent udostępnia do niej nowe treści, które trzymają przy niej graczy. Ubisoft przekazało graczom dwa duże dodatki fabularne – Wrath of the Druids oraz The Siege of Paris. Co więcej, w grudniu gracze otrzymali darmowe DLC, które połączyło wątki pomiędzy Valhallą a odsłoną AC: Odyssey. To nie wszystko, ponieważ w marcu pojawi się kolejny dodatek – Świt Ragnaroku.

Assassin’s Creed Valhalla z przychodem na poziomie mld USD!

Regularnie udostępniane treści do gry AC: Valhalla sprawiły, że gra cieszy się bardzo dużą popularnością. Potwierdzeniem tego są wyniki, które w ostatnim czasie przekazał Ubisoft. Jak się okazuje, Assassin’s Creed Valhalla jest pierwszą grą serii, która przyniosła przychody na poziomie miliarda USD! Taki wynik udało się osiągnąć już w grudniu 2021 roku, jednak dopiero teraz została ona ujawniona.

W czwartym kwartale fiskalnym Assassin’s Creed Valhalla wygenerowała aż o 70 proc. więcej przychodów niż w analogicznym okresie w 2020 roku, czyli od momentu premiery, która miała miejsce w listopadzie. Najnowsza odsłona przyciągnęła przed ekran o 30 proc. więcej graczy niż poprzednia odsłona AC: Odyssey. Ubisoft pracuje nad projektem Assassin’s Creed Infinity, czyli grze, która będzie rozwijana przez kilka lat, a gracz będzie mógł podróżować po różnych epokach. Ma być to rewolucja w serii, której nikt się nie spodziewał.

Źródło: TechSpot