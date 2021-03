Assassin`s Creed – znamy miejsce akcji najnowszej części?

Historie opowiadające dzieje zakonu skrytobójców zabierały nas już w przeróżne zakątki świata. Podłożem fabularny zazwyczaj były mocno zarysowane wydarzenia historyczne. Czy najnowsza odsłona Assassin`s Creed podtrzyma tradycje i zabierze nas na kolejną lekcję historii?

Assassins`s Creed Valhalla – ogromny sukces.

Ekipa Ubisoftu może śmiało dodać rok 2020 do udanych. Ostatnia odsłona ich gry podbiła serca milionów graczy na całym świecie i pomimo kilku miesięcy od premiery, wciąż przyciąga nowych entuzjastów. Perypetie Eivora, charyzmatycznego wikinga podbijającego kolejne hrabstwa na ziemiach angielskich to jedna z najlepszych historii w grach 2020 roku. Kluczem do sukcesu okazało się wysłuchanie głosów fanów, gdyż ci przez lata chcieli pokierować losem Asasyna w wikińskim rynsztunku.

Assassins`s Creed – nowa odsłona w 2022 roku

Koniec prac nad kolejną odsłoną Ubisoft wstępnie datuje na koniec 2022 roku i będzie to równe dwa lata po premierze wspomnianej wcześniej Valhalli. Taki odstęp czasu może mówić o tym, że developerzy nie zdecydują się na drastyczne zmiany w mechanice gry. Pewnym jest, że dostaniemy po raz kolejny “odgrzewany kotlet” w nowej aranżacji. I nie zrozumcie mnie źle – nie napisałem tego w złym kontekście, gdyż mechanika ostatnich gier z serii Assassin`s Creed jest dobra i nie potrzebuje odświeżenia, a dobrej i wciągającej fabuły.

Nowy Assassin`s Creed – Gdzie? Kiedy? Z kim?

Przejdźmy do meritum, bo po to się tu “zebraliśmy”. Jeśli po raz kolejny twórcy posłuchali “głosu ludu” możemy być pewni, że plotki okażą się prawdą. Wtedy kolejnym polem działań Asasynów okaże się Japonia i lata świetności samurajów. Według doniesień pokierujemy protagonistką o imieniu Akako Shiratori, która stawia swoje pierwsze kroki w bractwie Asasynów. Jest to dość śmiały krok, gdyż dzieło Ubisoftu będzie porównywane 1:1 z grą Ghost of Tsushima, która miała swoją premierę w 2020 roku. GoT to bardzo dobra i wciągająca gra na platformy PS4, omawiająca bardzo szczegółowo tematykę samurajów. To, czym wyróżnia się tytuł od Sucker Punch to fenomenalna oprawa graficzna i nowoczesny system walki.

Jeśli Ubisoft zdecydowałby się na skierowanie poczynań kolejnego Asasyna na feudalną Japonię, to producent miałby ciężki orzech do zgryzienia, aby przebić Ghost of Tsushima.

Pozostaje tylko cierpliwe czekać na potwierdzenie plotek i na rozwój zdarzeń. Seria Assassin`s Creed ma tylu wiernych fanów na całym świecie. Nawet gdyby zespół Ubisoft pokierowałby inaczej swoją strategią i umieścił wydarzenia w innym regionie świata, miałby to z pewnością wybaczone. A wy co myślicie? Gralibyście w nowego Assasins` Creeda w Japonii?