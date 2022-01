Astell&Kern ACRO CA1000 to odtwarzacz i wzmacniacz słuchawkowy

W tytule nie zmieściłem, iż jest to faktycznie odtwarzacz plików i wzmacniacz słuchawkowy w jednej obudowie. Astell&Kern ACRO CA1000 sprawdzi się wszędzie tam gdzie ważne są kompaktowych rozmiarów rozwiązania.

Wymagający fani dobrego brzmienia, którzy szukają odtwarzacza audio oraz wzmacniacza słuchawkowego niewielkich rozmiarów będą zachwyceni. Nowy produkt firmy Astell&Kern wyposażono w zestaw cyfrowych i analogowych wejść oraz wyjść. To oznacza, że prezentowane rozwiązanie może być wykorzystywane w każdym systemie Hi-Fi. Mało tego, może być docelowym systemem fanów odsłuchu muzyki za pomocą słuchawek. Wszystko za sprawą polityki marki, która dąży do tego, aby uzyskać jakość najbardziej zbliżoną do odtwarzanego utworu.

Astell&Kern ACRO CA1000 – odtwarzacz audio i wzmacniacz słuchawkowy dla wymagających

Słuchawki, tak zwane audiofilskie, wymagają wykorzystania wydajnego wzmacniacza. Tylko wtedy będziemy mogli wykorzystać w pełni potencjał, który w nich drzemie. Prezentowany model został wyposażony w czterostopniową regulację poziomu wzmocnienia. To sprawia, że może oferować napędzanie pracy słuchawek napięciem wynoszącym 15Vrms, nie pogarszając jakości brzmienia. Kolejnym atutem jest wykorzystanie małych przekaźników oraz osobnych torów audio dla każdego z wyjść. Wszystko po to, by zminimalizować szumy bądź interferencje, które mogą wpływać negatywnie na brzmienie. Dodatkowym plusem Astell&Kern ACRO CA1000 jest duża liczba złącz. Dzięki temu podłączymy praktycznie każde słuchawki, które są dostępne na rynku.

Warto przyjrzeć się bliżej poczwórnemu układowi przetwornika cyfrowo-analogowego ES9068AS. Ma on za zadanie zapewnić użytkownikowi czysty i przede wszystkim detaliczny dźwięk bez jakichkolwiek zniekształceń. Dużym atutem jest układ Quad-DAC, który wspiera odtwarzanie formatów wysokiej rozdzielczości. Astell&Kern ACRO CA1000 może pochwalić się opatentowaną przez przedsiębiorstwo technologią TERATON ALPHA. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, ma ona za zadanie dostarczyć jeszcze wyższy poziom wierności odtwarzania. Aby to zrobić, ma „za zadanie” usunięcie szumów zasilania. Dodatkowo technologia ma zarządzać energią oraz stopniami wzmacnianymi.

Podobno, gdyż nie miałem okazji sprawdzać możliwości tego rozwiązania, dźwięk ze słuchawek ma „oferować” scenę, którą znamy z głośników. Często korzystając ze słuchawek możemy zauważyć wyraźne odseparowanie kanałów prawego i lewego. To z kolei przekłada się na zmęczenie naszych uszu podczas dłuższego odsłuchu. Co zrobił producent? Wykorzystał funkcję Crossfeed, która ma nam pomóc w zniwelowaniu wspomnianego uczucia zmęczenia. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą technologii, która łączy informacje z lewego oraz prawego kanału. Finalnie mamy mieć odczucie znane z odsłuchu za pomocą kolumn głośnikowych.

Nie tylko solidny wzmacniacz, ale również odtwarzacz słuchawkowy

Astell&Kern ACRO CA1000 oferuje użytkownikom funkcjonalność odtwarzacza plików. Wyposażono go w odchylany o 60 stopni ekran dotykowy o przekątnej 4,1-cala. Dzięki temu możemy sprawnie zmieniać ustawienia odtwarzacza i wzmacniacza. Co ciekawe, model ten wykorzystuje w tym celu oprogramowanie Android.

Urządzenie posiada wbudowany nośnik pamięci o pojemności 256 GB, który możemy jeszcze rozbudować dzięki karcie pamięci microSD. To sprawia, że możemy przechowywać na nim wiele tysięcy albumów. Jakby tego było mało, model ten wspiera standard Bluetooth 5.0 oraz kodeki aptX HD orz LDAC, które na dzień dzisiejszy oferują najlepszą możliwą do uzyskania jakość transmisji bezprzewodowej. Chwaliłem Astell&Kern ACRO CA1000 za kompaktowy rozmiar. A co, jeśli dodamy do tego wbudowaną baterię o pojemności 8400 mAh, która ma według producenta zapewnić odtwarzanie muzyki przez 10 i pół godziny? I to bez konieczności podłączania zewnętrznego źródła prądu! W razie potrzeby, naładowanie akumulatora do 50% zajmuje godzinę, z kolei pełne naładowanie trwa 2,5h.

Astell&Kern ACRO CA1000 cena i dostępność

Hybrydę odtwarzacza audio i wzmacniacza słuchawkowego możecie „dostać” za 10 tysięcy złotych brutto. Sprzęt jest dostępny w wybranych sklepach audio, takich jak np. HiFiPRO.

Specyfikacja techniczna

Ogólna specyfikacja

Kolor obudowy: Moon Silver

Materiał obudowy: Aluminium

Wyświetlacz: 4.1 cala, 720 x 1280px dotykowy

Wspierane format audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF

Wspierane częstotliwości próbkowania:

PCM: 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)

DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), DSD512(1bit, 22.4MHz) Stereo

Poziom wyjściowy:

Wyjście słuchawkowe

[Low] Niezbalansowane 2Vrms / Zbalansowane 4Vrms (bez obciążenia)

[Mid] 4Vrms / 8Vrms (bez obciążenia)

[High] 6Vrms / 12Vrms (bez obciążenia)

[Super] 8Vrms / 15Vrms (bez obciążenia)

RCA Out

2Vrms (bez obciążenia)

CPU: Quad-core

DAC: ESS ES9068AS x4 (Quad-DAC)

Dekodowanie: Wsparcie do rozdzielczości 32bity / 384 kHz odtwarzania „Bit to Bit”

Wyjścia słuchawkowe: Niezbalansowane (3.5mm, 6.35mm) / Zbalansowane (2.5mm, 4.4mm)

Wejścia analogowe: RCA (para stereo) x1

Wyjścia analogowe: RCA (para stereo) x1

Wejścia cyfrowe: koaksjalne x1, optyczne x1, USB(Type-C) x1

Wyjścia cyfrowe: optyczne (3.5mm) x1, USB(Type-C) x1

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)

Bluetooth: V5.0 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC)

Wymiary: 4.12″(104.9mm)[szer.] x 1.77″(45mm)[wys.] x 5.85″(148.8mm)[głęb.]

Weight: około 919g (32.41oz)

Rozszerzenia funkcjonalności: aktualizacja oprogramowania przez sieć(OTA)

Specyfikacja toru audio*

Pasmo przenoszenia:

±0.024dB (Warunki : 20Hz~20kHz) Unbalanced / ±0.018dB (Warunki : 20Hz~20kHz) Balanced / ±0.048dB (Warunki : 20Hz~20kHz) RCA

±0.059dB (Warunki : 20Hz~70kHz) Unbalanced / ±0.056dB (Warunki : 20Hz~70kHz) Balanced / ±0.048dB (Warunki : 20Hz~70kHz) RCA

S/N: 107dB @ 1kHz, Niezbalansowane / 115dB @ 1kHz, Zbalansowane / 119dB @ 1kHz, RCA

Crosstalk: -105dB @ 1kHz, Niezbalansowane / -124dB @ 1kHz, Zbalansowane / -121dB @ 1kHz, RCA

THD+N: 0.005% @ 1kHz, Niezbalansowane / 0.002% @ 1kHz, Zbalansowane / 0.0004% @ 1kHz, RCA

Zniekształcenia IMD SMPTE: 0.0008% 800Hz 10kHz (4:1) Niezbalansowane / 0.0004% 800Hz 10kHz (4:1) Zbalansowane /0.0003% 800Hz 10kHz (4:1) RCA

Impedancja wyjściowa: 3.5mm, 6.35mm (1 Ohm), 2.5mm, 4.4mm (2 Ohm), RCA (2 Ohm)

Jitter zegara: 25ps (typowo)

Jitter zegara odniesienia: 70ps

* Audio specifications will be based on Low Gain setting.

Wbudowana pamięć: 256GB [NAND]

Pamięć zewnętrzna: microSD x1 (Max. 1TB)

Pojemność baterii: 8,400mAh 3.8V Li-Polymer

Czas ładowania: około 2.5 godziny (Szybkie ładowanie 9V / 3A PD2.0) | 7 godzin (5V 2A)

Czas odtwarzania: około 10.5 godzin (Standard: FLAC, 16bit, 44.1kHz, Unbalanced, Vol.40, LCD Off, Low Gain)

Wspierane systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 i wyższe