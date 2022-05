Asystent Google już niedługo rozpozna twój głos

Asystent Google już niedługo stanie się znacznie lepszy. Rozłożenie aplikacji Google na czynniki pierwsze ujawniło potencjalne plany na poprawę tego oprogramowania w przyszłości. Oczywiście, nie jest to do końca dokładna metoda i niektóre z tych funkcji mogą nie pojawić się w przyszłych wersjach.

Asystent Google skrojony na miarę, specjalnie dla Ciebie

Google czyni kolejny spory krok w kierunku poprawy naszych doświadczeń związanych z używaniem Asystenta Głosowego. Wygląda na to, że gdy zgodzimy się w aplikacji na „poprawę doświadczeń korzystania z Asystenta Google”, to Android będzie przechowywał i analizował nasz głos dla bardziej spersonalizowanej opcji rozpoznawania go. Ma to pomóc w poprawieniu czasu reakcji i dokładności rozpoznawania głosu, dlatego, że często używane przez nas zwroty i wyrażenia będą bardziej znajome dla Asystenta Google.

Źródło: GSMarena

Brak prywatności czy znacząca poprawa? Jak będzie wyglądał Asystent Google

Asystent będzie miał także dostęp do serwerów Google, gdzie przechowywane próbki głosowe innych użytkowników będą gromadzone i analizowane, co może pomóc w bardziej zaawansowanym rozpoznawaniu komend i nazw kontaktów. Mam nadzieję, że ze względów prywatności Google pozwoli nam wybrać, czy chcemy korzystać z takowej opcji, czy też jednak nie. Co myślicie o tym rozwiązaniu? Nie przypomina wam to trochę serialu Black Mirror? Dajcie znać w komentarzu.

