Audi prezentuje swój autonomiczny samochód! Zobaczcie jak wygląda!

Przyszłość motoryzacji maluje się w elektrycznych barwach, a technologie, które trafiają do prototypów, przedstawiają to, z czego będziemy mogli korzystać za kilka lub kilkanaście lat. Audi Skysphere to nowy futurystyczny projekt niemieckiego producenta, który ujrzał światło dzienne. Oczywiście, że prezentuje jak auto z przyszłości!

Audi Skysphere to auto o zmiennym kształcie

W słonecznej Kalifornii odbywa się pokaz Monterey Car Week. Na wydarzeniu obecni są najwięksi producenci samochodów na świecie, w tym oczywiście Audi. Niemiecki producent samochodów podczas wydarzenia przedstawił swój futurystyczny projekt samochodu o nazwie Audi Skysphere. Koncepcyjny projekt auta Audi jest jeszcze daleki od masowej produkcji i możemy być na sto procent pewni, że zmieni się on na przestrzeni tego okresu, ale trzeba przyznać, że samochód prezentuje się niesamowicie.

Audi Skysphere jest samochodem sporych rozmiarów. Zastosowano tutaj nadwozie podobne do GT o długości 5190 mm ze zdejmowanym dachem. Najważniejszym jednak aspektem w tym projekcie jest to, że model posiada czwarty poziom autonomicznego poruszania się. Jeśli jednak kierowca będzie chciał przejąć stery, to może to oczywiście uczynić. W trybie sport samochód zamienia się w auto przyprawiające o dreszcze. Zmieniają się nie tylko osiągi, ale również… długość nadwozia, które skraca się do 4940 mm. Zmiany następują również w środku auta, ponieważ właśnie wtedy na kokpicie pojawia się kierownica, pedały, a z jednego wyświetlacza długiego na 1,42 m robią się dwa mniejsze. Imponująca technologia, nie ma co ukrywać!

Bardzo oryginalny projekt

Jak przyznał Geal Buzyn, osoba odpowiadająca za projekt Audi Skysphere, wygląd wnętrza samochodu nawiązuje do modelu Horch 853, który produkowany był w latach 30. XX wieku. W środku nie wszystko jest jednak cyfrowe. Ukłonem w stronę auta marki, która później stała się częścią historii niemieckiego producenta, jest analogowy zegar.

Samochód oczywiście napędzany jest silnikiem elektrycznym, który ma moc 630 KM. Bateria o pojemności 80 kW ma oferować około 500 km zasięgu. Jesteśmy jednak pewni, że w momencie, kiedy auto trafi do seryjnej produkcji, technologia wykorzystywana w samochodach będzie na tyle rozwinięta, że zasięg ten wzrośnie o nawet kilkaset kilometrów. Projekt Audi Skysphere obejmuje także specjalnie zaprojektowane koła, które mają zapewnić lepszy przepływ powietrza.