Zgodnie z nową polityką marki Audi, najmniejsze modele mają zniknąć z gamy. A1 i Q2 już nie doczeka się swoich następców. Powód? Były zbyt tanie.

Skupmy się na czym Audi zarabia

Zdecydowanie nie były to i nie będą najmniejsze modele. Przy tak niskiej cenie i marży na nich, dla marki stało się mało opłacalne, żeby utrzymywać je przy życiu. Ja tutaj widzę jeszcze inny powód. Ciężko będzie je zastąpić podobnej klasy elektrykami, a sprzedaż benzynowych wersji coraz bardziej będzie nieopłacalna.

Sam model Audi Q2 doczekał się tylko jednej wersji. Wypuszczona została ona w roku 2016, a cztery lata później otrzymała lifting. Smutny los spotyka także mniejszy model Audi A1, którego drugą generacje zaprezentowano w 2018 roku. Z ciekawszy rzeczy powiem, że oba modele oferowane były w wersji S z 300-konnym silnikiem pod maską SQ2 i 230-konnym w S1.

SQ2 można by nazwać wersją bardziej premium Volkswagena T-Roc R. W Chinach natomiast model Q2 sprzedawany jest z dopiskiem L. Oznacza on zwiększoną długość, przez co mamy więcej miejsca na nogi. Co ciekawe, jest tam również wersja elektryczna tego modelu z 38-kWh bateriami, co pozwala na przejechanie do 265 kilometrów.

A3 najmniejszym modelem

No niestety, obecne generacje tych modeli będą również ich ostatnimi. A3 stanie się tym samym najmniejszym modelem w gamie marki. Wyniki sprzedażowe mówią, że ten model sprzedaje się bardzo dobrze, co również zapewne nie zniechęci marki do zaprzestania jej sprzedaży. Ciekawe czym Audi zastąpi produkowane obecnie Q2 w Ingolstadt.

Nowe nazewnictwo w marce

Sama ilość elektryków w gamie rośnie z dnia na dzień. Nazwa E-Tron w zasadzie w przyszłości ma odnosić się do modelu tego „ekologicznego”. Tak więc przedstawiciele marki wpadli na kolejny genialny pomysł. Moim zdaniem taki sam jak wprowadzenie oznaczeń typu 55TFSI. Ale do rzeczy. Nowa gama ma zawierać takie modele jak Q6 E-Tron, tworzone na platformie PPE tworzonej wspólnie z Porsche. Natomiast w Chinach, dla równowagi, wprowadzony zostanie nowy Volkswagen Atlas (taki nasz Tuareg). Natomiast obecnie oferowany E-tron ma w następnym roku otrzymać lifting i jego nazwa zmieni się na Q8 E-Tron. Trochę to zrozumiałe, ale po co oferować dwadzieścia różnych modeli aut, których u nas i tak nikt nie kupuje.

Tak dodatkowo wspomnę, że o E-tronie mieliśmy parę słów tutaj.