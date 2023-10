Słuchanie książek w Spotify nie jest nowością, jednak serwis streamingowy dawał tę możliwość za dodatkową opłatą, nawet jeśli byliśmy subskrybentami wersji Premium. Teraz to się zmieni, ponieważ audiobooki w Spotify Premium będą darmowe. Chociaż jest jeden haczyk, który studzi entuzjazm.

Dźwięk Hi-Fi już w drodze

Spotify cały czas stara rozwijać się swoje usługi i już wkrótce użytkownicy będą mogli korzystać z najwyższej jakości dźwięku. Spotify Hi-Fi, które oficjalnie ma nosić nazwę Spotify Supremium, będzie oferować dostęp do dźwięku w formacie 24-bit FLAC i według zapowiedzi koszt takiej subskrypcji ma wynosić 20 dolarów miesięcznie, czyli ok. 90 złotych.

Warto też zaznaczyć, że pomimo tego, że Spotify w dalszym ciągu jest niekwestionowanym liderem na rynku streamingu muzyki, to w drugim kwartale 2023 roku zaliczyło najgorszy w historii wzrost przychodów, który wyniósł niespełna 11 proc. Taki wynik osiągnięto pomimo tego, że serwis osiągnął naprawdę imponujące wyniki w kontekście nowej liczby użytkowników.

Audiobooki w Spotify Premium. Jest jednak mały haczyk

Wracając do książek, audiobooki w Spotify Premium będą darmowe, co jest bardzo dobrą wiadomością. Pozostaje jednak jeden haczyk, który studzi entuzjazm wszystkich miłośników książek. Niestety, okazuje się, że miesięczny limit słuchania będzie wynosił 15 godzin. Biblioteka będzie naprawdę pokaźna, ponieważ znajdzie się w niej 150 000 tytułów. Jest to krok w dobrą stronę, jednak dla osób, które notorycznie słuchają audiobooków, te 15 godzin to będzie praktycznie nic. Dla bardziej sporadycznych słuchaczy krok ten może okazać się strzałem w “10”.

Oczywiście bardzo dużo zależy również od tego, jaki tytuł będziemy chcieli przesłuchać. Audiobooki w Spotify Premium na samym początku trafią do subskrybentów w Wielkiej Brytanii i Australii, a jeszcze w tym roku opcję dostanę użytkownicy z USA.

