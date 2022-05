Czasy, w których, kiedy potrzebowaliśmy auto, musieliśmy prosić się wujka, brata, ojca czy kolegi już dawno minęły. Dziś samochody można wynająć na minuty, co mocno zwiększa komfort naszego życia. Auto na minuty jest bardzo wygodnym rozwiązaniem w momencie, kiedy nagle musimy przedostać się z punktu A do punktu B. Jak działa to rozwiązanie? Sprawdźmy!

Auto na minuty – jak to działa?

Samochody na minuty to nowoczesne podejście do wynajmu aut. Możemy z nich korzystać dosłownie wszędzie, niezależnie od sytuacji. Kiedy nasz prywatny samochód ulegnie awarii, gdy będziemy znajdować się na mieście i będziemy musieli przedostać się z punktu A do punktu B, czy nawet podczas przeprowadzki, kiedy konieczne będzie wynajęcie dużego auta dostawczego. Właśnie w takich momentach samochody na minuty są bardzo przydatne.

Niezależnie od usługi, z jakiej korzystamy, wynajęcie auta wygląda tak samo. W momencie, kiedy zajdzie potrzeba przejechania z punktu A do punktu B, konieczne jest pobranie aplikacji na nasz telefon. Dostępna jest ona na urządzenia z Androidem oraz iOS. Następnym krokiem jest wysłanie zdjęcia prawa jazdy oraz wykonanie przelewu weryfikacyjnego, który potwierdzi naszą tożsamość.

Potem wystarczy wybrać znajdujący się najbliżej nas pojazd, do którego musimy dojść w wyznaczonym czasie. Po sprawdzeniu auta i zgłoszeniu ewentualnych zastrzeżeń, możemy wsiąść i jechać. Wynajęty samochód musimy zostawić w wyznaczonych na mapie obszarach.

Auto na minuty – przegląd ofert popularnych usług w Polsce.

Auto na minuty – Panek

Dostępność usług firmy PANEK

Oferta firmy Panek, która oferuje samochody na minuty, jest bardzo bogata. Dostępność tej usługi również jest bardzo rozległa, ponieważ z samochodów firmy Panek możemy korzystać praktycznie całej Polsce – znajdują się one we wszystkich szesnastu województwach, w ich największych miastach.

Flota firmy PANEK

Jeśli chodzi o flotę firmy Panek, to jest ona podzielona na trzy główne kategorie – osobowe, dostawcze i fun.

Kategoria fun nawiązuje do samochodów, które z pewnością wyróżniają się na ulicy. W kategorii fun, w podkategorii RETRO znajdziemy takie auta jak Fiat Multipla, 126p, 125p, Polonez Caro, Trabant, VW Golf II, VW Scirocco, Daewoo Lanos i Mercedes W124. Podkategoria UNIQUE oferuje Cuprę Formentor, BMW X6 i LEVC TX, czyli brytyjską taksówkę. Jest też podkategoria EXTREME, która pozwala na wypożyczenie takich aut jak Porsche 911 Carrera, Tesla Model 3 i Model S, Ferrari F430 i Aston Martin V8 Vantage.

W kategorii dostawcze znajdziemy, jak sama nazwa wskazuje, samochody robocze, które można wykorzystać podczas przeprowadzki czy w momencie potrzeby przewiezienia większego gabarytu. Tutaj znajdziemy dwie podkategorie – miniCargo i maxiCargo. W pierwszej z nich dostępne jest auto na minuty Renault Express, w drugiej Renault Master L3H2 i Opel Movano L3H2. Trzeba jednak podkreślić, że auta z tej kategorii mogą poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych strefach i pomiędzy miastami.

Samochody na minuty z kategorii osobowe firmy Panek oferują różnorodność. W podkategorii Economy znajdziemy dwa małe pojazdy – Toyotę Yaris i Fiata 500. Economy+ to modele Smart EQ Fortwo, Toyota Yaris i Opel Corsa. Z kategorią Comfort wchodzimy w większe gabaryty, ponieważ do wynajęcia są tutaj Toyota C-HR, Toyota Corolla i Seat Arona. Co ciekawe, wszystkie Toyoty w ofercie przedsiębiorstwa Panek mają układ hybrydowy!

Podkategoria Premium oferuje Mercedesa GLA200 i Nissana Leaf II, z czego elektryczne auto na minuty może poruszać się jedynie w strefie, w której się aktualnie znajduje. W ostatniej podkategorii znajdziemy 9-osobowego busa Toyota Proace.

Auto na minuty – przegląd ofert popularnych usług w Polsce.

Cennik

Cennik w firmie Panek różni się oczywiście od klasy auta, jakie zażyczymy sobie wynająć. Opłata startowa w każdym przypadku wynosi 3,99 złotych. Samochody z kategorii Economy, Economy+ i Comfort za kilometr jazdy kosztują 0,99 zł. W przeliczeniu na minuty wynosi to odpowiednio 0,59, 0,69 i 0,89 złotego. Osobówki “premium” w opłacie za kilometr i minuty kosztują tyle samo – 1,19 PLN. W przypadku 9-osobowego busa opłata za kilometr wynosi 1,29 PLN, a za minuty – 1,19 złotego.

MiniCargo za kilometr wynosi 1,09 złotego, a za minutę jazdy 0,89. W przypadku maxiCargo jest to odpowiednio 1,29 i 0,99 PLN. Kategoria Fun jest najdroższa, ponieważ samochody Retro za kilometr kosztują 1,69 złotego, a za minutę 1,49 PLN. Auta klasy Unique – 3,19 i 1,99 PLN, zaś kategoria Extreme oferowana jest za 5,19 PLN za kilometr lub 3,99 PLN za minutę jazdy.

Oczywiście, auta można również zarezerwować – pierwsze dziesięć minut rezerwacji jest darmowe. Cennik postoju na minutę wygląda następująco:

auta osobowe oraz dostawcze za minutę postoju od godz. 7:00 do 23:00 wynosi 0,15 PLN, a od godz. 23:00 do 7:00 0,02 PLN. W przypadku aut retro jest to odpowiednio 0,50 i 0,07 złotego. Za minutę postoju aut Unique i Extreme trzeba zapłacić 1,50 i 0,20 PLN. Abonament tygodniowy na auta osobowe i dostawcze wynosi 9,99 PLN, a rozszerzona ochrona jednorazowa – 3,99 PLN.

Dostępne są także pakiety, które trwają 60 minut. Są również dostępne warianty dobowe i tygodniowe. O nich możecie przeczytać na stronie Panek.

Auto na minuty – przegląd ofert popularnych usług w Polsce.

Panek Carsharing Uważamy, że obecnie Panek „zawładnął" rynkiem, gdyż – przynajmniej nam – kojarzy się właśnie z carsharingiem. Auta na minuty tej firmy możemy wynająć w wielu miastach w Polsce – nie tylko tych największych. Flota jest coraz większa, aplikacja co prawda mogłaby być delikatnie ulepszona, ale nadal cechuje się intuicyjną obsługą, a plusem jest liczba „nietuzinkowych" samochodów, takich jak Aston Martin czy Ferrari.

Auto na minuty – TrafiCar

Dostępność usług firmy TrafiCar

TrafiCar działa na terenie kilku największych miast w Polsce. Samochody tej firmy można wypożyczyć na terenie Warszawy, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Katowic, Krakowa oraz Gdańska.

Flota firmy TrafiCar

We flocie firmy TrafiCar, która oferuje samochody na minuty znajdziemy dwie klasy pojazdów – osobowe oraz dostawcze. W kategorii osobowe znajdziemy trzy modele samochodów o różnych gabarytach. Mamy możliwość wynajęcia Renault Zoe, czyli elektrycznego samochodu o zasięgu do 385 kilometrów. Kolejnym elektrykiem w ofercie firmy jest auto na minuty Dacia Spring, która według zapewnień producenta oferuje zasięg na poziomie około 230 kilometrów. Jedynym spalinowym samochodem we flocie TrafiCar jest Renault Clio z litrową jednostką benzynową generującą 135 KM mocy.

Samochody w kategorii trafiCargo to auta użytkowe, które można wynająć do przewożenia większych ładunków czy np. podczas przeprowadzki. Oferta obejmuje trzy auta dostawcze, a są nimi między innymi Dacia Dokker o ładowności do 675 kg. We flocie znajdują się dwa takie modele – jeden z silnikiem wysokoprężnym o mocy 75 KM, drugi z jednostką benzynową o mocy 100 KM. Drugim autem o bardzo podobnych gabarytach jest Renault Kangoo Z.E, czyli elektryk o zasięgu do około 200 km. Pojemność strefy ładunkowej wynosi do 800 kg. Największym oferowanym przez TrafiCar jest auto na minuty Renault Master z silnikiem diesla o mocy 135 KM. Pojemność strefy ładunkowej w tym przypadku wynosi 1434 kg.

Auto na minuty – przegląd ofert popularnych usług w Polsce.

Cennik

Jak wyglądają opłaty w przypadku wynajmu samochodów na minuty w TrafiCar? Auto można wynająć na dobę lub na dowolny czas. W przypadku zarówno samochodów osobowych, jak i opłata na start wynosi 3,99 PLN. Jeśli chodzi o ofertę tego usługodawcy oferowana jest tylko opłata za kilometr, która w autach osobowych wynosi 0,89 PLN w przypadku wynajmu na 24 godziny lub 1,79 złotego w kontekście przejazdu “ile chcesz”.

Dacia Dokker i Renault Z.E, czyli mniejsze samochody dostawcze kosztują 129 PLN za dobę, gdzie każdy kilometr kosztuje 0,99 PLN. Kwota ta wzrasta do 1,99 złotego, jeśli mówimy o wynajmie na wyznaczony przez nas czas. Największy samochód w ofercie, czyli auto na minuty Renault Master kosztuje 249 złotych na dobę. Przy wynajmie na 24 godziny kilometr trasy wynosi 1,19 zł. Jeśli chodzi o minuty, to kwota wynosi 2,99 zł.

Traficar Nieco uboższa flota niż w przypadku firmy Panek, a także mocniej ograniczona liczba miast, w których dostępna jest oferta przedsiębiorstwa. Tak czy inaczej, warto brać pod uwagę, jeśli chcecie wybrać auto na minuty.

Auto na minuty – 4Mobility

Dostępność usług firmy 4Mobility

Oferta wynajmu samochodu na minuty firmy 4Mobility dostępna jest w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdański, Gdyni i Sopocie. Firma oferuje bezpłatne parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania oraz paliwo, które zawsze zawarte jest w cenie wynajmu.

Flota firmy 4Mobility

We flocie samochodów na minuty firmy 4Mobility znajdziemy cztery pojazdy osobowe. Pierwszym modelem jest Audi A3 Sportback z benzynowym silnikiem 35 TFSI 150 KM. Taką samą jednostką mogą pochwalić się dwa inne modele benzynowe – Audi A3 limousine raz Audi Q2. Czwartym samochodem jest model elektryczny, a jest nim Nissan Leaf. Wszystkie samochody, poza A3 Limousine, dostępne są we wszystkich miastach, które na swojej mapie ma 4Mobility. A3 Limousine dostępne jest jedynie w Warszawie. Warto również podkreślić, że we flocie znajdują się modele, które nie posiadają oklejenia reklamowego – te w aplikacji oznaczone są pinezką z napisem “BLACK”.

Auto na minuty – przegląd ofert popularnych usług w Polsce.

Cennik

4Mobility oferuje auta, które można rozliczać na dwa sposoby – płatność rozliczana w kilometrach lub na minuty.

Nissan Leaf oferowany jest jedynie w rozliczeniu za kilometry, gdzie przejazd 1 km kosztuje 1.99 zł.

Audi A3 Limousine oferowane jest tylko w pakietach godzinnych, gdzie pakiet 10h+35 km wynosi 219 złotych (0,95 zł dodatkowe kilometry). Doba (+50 km) w przypadku tego auta kosztuje 289 PLN. Samochód można wynająć na 2, 3, 5, 7 lub 30 dni. Dokładny cennik znajdziecie na stronie usługodawcy.

Zarówno Audi A3, jak i Audi Q2 kosztuje 0 złotych na start. Cennik wygląda następująco – 1,1 zł/min, 1,05 zł/km i 0,2 zł/min postoju, 259 zł/24h. Dokładny cennik pakietów oraz wynajmu na dni znajdziecie na stronie 4Mobility.

Paliwo oraz parking w Strefie Płatnego Parkowania mamy wliczone w cenę.

4mobility Trochę drogo, ale za to premium! Tak można podsumować ofertę samochodów na minuty marki 4Mobility.

Auto na minuty – CityBus

Dostępność usług firmy CityBus

CityBus to w teorii taka sama usługa, jak wszystkie inne opisane wyżej, jednak jest to oferta skierowana do osób, które poszukują samochodów roboczych. Firma działa głównie na terenie Śląska, ponieważ samochody można wynająć w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Rybniku, Tychach, Gliwicach, Katowicach, Częstochowie, w Zabrzu oraz we Wrocławiu. CityBus oferuje swoje usługi również w Krakowie.

Flota firmy CityBus

Wybór samochodów na minuty w firmie CityBus nie jest szeroki, ponieważ możemy wyróżnić tutaj tylko dwa modele. Pierwszym z nich jest samochód Renault Master, czyli trzyosobowe auto dostawcze wyposażone w manualną skrzynię biegów i wysokoprężną jednostkę. Pojemność użyteczna tego auta to 13 m3, a ładowność wynosi 1388 kg. Drugim autem, jakie można wynająć na minuty w firmie CityBus jest napędzany silnikiem diesla Renault Trafic. Tutaj również znajdziemy manualną skrzynię biegów. Pojemność użyteczna wynosi 6 m3, a maksymalna ładowność 1266 kg.

Auto na minuty – przegląd ofert popularnych usług w Polsce.

Cennik

Jak prezentują się ceny wynajmu auta na minuty w firmie CityBus? Opłata za każdą minutę jazdy w przypadku obu pojazdów wynosi 1,09 zł. Każdy rozpoczęty kilometr to koszt 1,19 złotych. Opłata za każdą minutę postoju wynosi 0,49 PLN. Opłata ta nie obowiązuje w momencie, kiedy wynajmujemy busa na dobę. Ta z kolei kosztuje 229 złotych + 1,19 zł za każdy przejechany kilometr. Opłata za każdą minutę rezerwacji wynosi 0,15 zł. Preautoryzacja wynosi 50 złotych.

citybus Jeśli jesteś w trakcie przeprowadzki lub po prostu, potrzebujesz dużego samochodu do przewiezienia czegoś sporego ze sklepu, najem busa na minuty będzie świetną opcją.

Auto na minuty – Eashyshare

Dostępność usług firmy Easyshare

W przeciwieństwie do innych usług, które opisaliśmy wyżej, Easyshare ogranicza swoje działanie tylko i wyłącznie do wynajmowania samochodów na terenie miasta Poznań.

Flota firmy Easyshare

We flocie firmy Easyshare znajdują się trzy auta. Hybrydowe Toyota Yaris oraz Toyota Corolla oraz elektryczny Nissan Leaf.

Cennik

Jeśli chodzi o ceny wynajmu auta na minuty w Easyshare, niezależnie od auta, są one bardzo podobne. Każdy rozpoczęty kilometr to koszt 0.80 zł. W przypadku Toyoty Yaris opłata za minutę jazdy wynosi nieco mniej, niż przy Nissanie Leafie i Toyocie Corolli. Minuta jazdy w tym niewielkim pojeździe kosztuje 0,55 zł, kiedy w przypadku dwóch pozostałych wynosi ona 0,80 zł. Opłata za minutę postoju w godz. od 7:00 do 22:00 przy wyborze auta Yaris wynosi 0,15 zł/min. Koszt postoju za minutę przy Corolli i Leafie wynosi 0,20/min. Opłata za minutę postoju w godz. 22:00 – 7:00 we wszystkich autach wynosi 0,01 zł.