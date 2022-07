Oczywiście stwierdzenia zawarte w tytule mają wyraz humorystyczny, jednak na ulicach San Francisco doszło do bardzo ciekawej i dziwnej sytuacji. Po tamtejszych drogach poruszają się autonomiczne taksówki, które w pewnym momencie stanęły na drodze i zablokowały ruch na kilka godzin.

Autonomiczne taksówki zablokowały ulice w San Francisco

San Francisco jest pierwszym amerykańskim miastem, po którym autonomiczne taksówki świadczą swoje usługi. Pojazdy mogą poruszać się w określonych, wręcz idealnych warunkach i w godzinach od 22:00 do 6:00. Jeśli więc jesteście w Kalifornii i chcecie przejechać się samochodem bez kierowcy, to musicie liczyć na świetną pogodę i poczekać do później godziny.

Przeczytaj także: W USA autonomiczne taksówki będą jeździły tylko w nocy i w idealną pogodę

Autonomiczne taksówki w San Francisco testuje głównie firma Cruise. O pojazdach tych pisaliśmy już kilkukrotnie, a teraz nadarzyła się do tego kolejna okazja. Okazuje się, że samochody bez kierowców wywołały spore zamieszanie na ulicach tego kalifornijskiego miasta, ponieważ na kilka godzin sparaliżowały ruch. Można więc zadać pytanie, czy właśnie rozpoczął się bunt maszyn?

Samochody stanęły i postanowiły nie ruszać się przez kilka godzin

Okazuje się, że autonomiczne taksówki skutecznie zablokowały jedno ze skrzyżowań w San Francisco. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na jakiś protest kierowców, jednak problem polegał na tym, że za kierownicą na próżno było szukać ludzi. Samochody Cruise doznały jakieś usterki, przez co stanęły na środku ulicy i wywołały spore zamieszanie.

Autonomiczne taksówki zablokowały ruch! Bunt maszyn w San Francisco! Zaczęło się?! Autonomiczne taksówki zablokowały ruch! Bunt maszyn w San Francisco! Zaczęło się?! Autonomiczne taksówki zablokowały ruch! Bunt maszyn w San Francisco! Zaczęło się?!

W sieci pojawiły się zdjęcia i filmy przedstawiające zbiorowisko aut stojących na środku skrzyżowania ulic Gough i Fulton w dzielnicy Civic Center w San Francisco. Do tego zdarzenia doszło we wtorek (5 lipca). Auta po prostu stanęły i nie ruszyły się przez kilka godzin. W żadnym z pojazdów nie było pasażerów. Nie wiadomo co spowodowało, że samochody zdecydowały się na zatrzymanie i zablokowanie ruchu. Rzecznik prasowy Cruise potwierdził, że problem został rozwiązany, jednak nie wdawał się w szczegóły.

Może rzeczywiście maszyny powoli rozpoczynają swój bunt?

Źródło i zdjęcia: TLDLH