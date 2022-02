Awaria numeru 112 w Polsce dotyczy problemu z systemem informatycznym. Co prawda dyspozytorzy odbierają telefony, jednak zazwyczaj z dużym opóźnieniem. Czas reakcji jest znacznie wydłużony również z powodu ręcznego zawiadamiania służb przez operatora. Cały czas trwają prace mające na celu usunięcie wspomnianej awarii.

Problem dotyczy całej Polski. Nie pomaga również fakt, że przez nasz kraj przechodzą wichury, które powodują ogromne straty. Niestety, przez silny wiatr zginęły już trzy osoby. Pierwsze dwie poniosły śmierć przez drzewo, które przewróciło się na samochód. Co gorsza, według IMGW silny wiatr „pozostanie z nami” do końca dnia. Nie pomaga również awaria numeru 112 w Polsce, przez którą trudno zgłosić się o pomoc do odpowiednich służb.

Awaria numeru 112 w Polsce. Problem z dodzwonieniem się do operatorów

Trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że wiele osób próbuje zgłosić się do operatorów numeru 112 aby poprosić o pomoc. Jak ustalił portal Onet.pl, co prawda numer 112 działa, jednak niestety operatorzy muszą ręcznie przekazywać informacje odpowiednim służbom. To znacznie wydłuża czas reakcji, a co za tym idzie cały system jest bardzo mocno przeciążony.

Na chwilę obecną wiadomo o ponad 12 tysiącach interwencji Straży Pożarnej w całej Polsce. Jak informuje premier Mateusz Morawiecki, uszkodzono ponad 1000 dachów. Co gorsza, ogromna ilość gospodarstw domowych jest pozbawiona prądu. W niektórych przypadkach wstrzymano ruch kolejowy. Orkan Eunice najmocniej sieje spustoszenie na północnym zachodzie naszego kraju.