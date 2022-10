Barcelona vs Bayern. Gdzie oglądać dzisiejszy mecz?

Podopieczni Xavi’ego Hernandeza już dziś mogą pożegnać się z grą w Lidze Mistrzów. Katalończycy liczą jednak na cud. Aby tak się stało, Blaugrana musi wygrać z drużyną z Monachium, a Viktoria Pilzno pokonać Inter Mediolan. Gdzie oglądać Barcelona vs Bayern Monachium? O której początek spotkania?

Barca liczy na cud i na Viktorię Pilzno

Już dziś dowiemy się, kto awansuje do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o zmagania w grupie C. Teoretycznie wszystko jest już przesądzone, jednak futbol potrafi zaskakiwać. Niejednokrotnie przekonali się o tym kibice Barcelony, kiedy to np. w 2017 roku Barca odrobiła czterobramkową stratę z pierwszego spotkania przeciwko PSG (4:0 dla Paryżan) i dwumecz ostatecznie wygrała 6-5. Dziś kibice Blaugrany liczą na podobny cud, choć nie wszystko zależy tylko od zawodników katalońskiej drużyny.

Bayern Monachium jest już pewny awansu do kolejnej rundy. Fot. FCBayern.com

Przeczytaj także: Juventus szuka następcy Szczęsnego. Wojtek bez kontraktu?

Aby Barcelona mogła liczyć się o walce o awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, nie tylko sama musi wygrać z Bayernem Monachium, który lideruje grupie C, ale musi też liczyć na potknięcie Interu Mediolan w starciu z Viktorią Pilzno. Czeski klub musi po prostu wygrać z włoską drużyną, aby Barca mogła myśleć jeszcze o awansie. Gdzie więc oglądać mecz Barcelona vs Bayern?

Gdzie oglądać mecz Barcelona vs Bayern?

Mecz Barcelona vs Bayern będzie z pewnością zaciętym pojedynkiem. Będzie to spotkanie bardzo ważne dla Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim czasie spotyka się z krytyką. Fani piłkarscy zarzucają mu, że nie strzela bramek w ważnych meczach. Nie strzelił w pierwszym meczu z Bayernem, nie strzelił też w El Clasico, które Real Madryt wygrał 3 do 1. Czy tym razem stanie na wysokości zadania?

W poprzednim meczu z Bayernem Lewandowski nie trafił do bramki. Dziś będzie inaczej? Fot. FC Barcelona

Gdzie oglądać mecz Barcelona vs Bayern Monachium? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie rozgrywane na Spotify Camp Nou. Transmisja z tego meczu odbędzie się na kanale TVP 1, stronie internetowej TVP Sport, na kanale Polsat Sport Premium 1 i w serwisie Polsat Box GO.

Źródło: opr. wł./ Fot. FCBayern.com