Barcelona vs Inter. Gdzie oglądać mecz na żywo?

Już dziś pojedynek Barcelona vs Inter. Czy podopieczni Xavi’ego Hernandeza zrewanżują się za porażkę w poprzedniej kolejce? Gdzie oglądać to spotkanie na żywo?

Porażka na San Siro zabolała Katalończyków

Pierwszy mecz w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów tych drużyn odbył się przed tygodniem. Spotkanie rozgrywane było na San Siro i nie było widowiskiem, na jakie czekali fani piłki nożnej. Nie obyło się też bez kontrowersji, ponieważ według wielu Barcelona została pozbawiona co najmniej jednego rzutu karnego. Spotkanie ostatecznie skończyło się zwycięstwem Interu Mediolan 1 do 0.

Barcelona przegrała z Interem. Fani mogą czuć się pokrzywdzeni decyzją o braku karnego? Fot. FC Barcelona

Mecz Barcelona vs Inter będzie więc idealną okazją do zrewanżowania się z poprzedni mecz. Robert Lewandowski, jak i cała drużyna z Katalonii będzie musiała wspiąć się na wyżyny swoich umiejętność, ponieważ porażka prawdopodobnie będzie oznaczać, że zajmą trzecie miejsce w grupie i zagrają w Lidze Europy.

Barcelona vs Inter. Gdzie oglądać spotkanie?

Zarówno Barcelona, jak i Inter mają o co grać. Obecnie katalońska drużyna plasuje się na trzecim miejscu w grupie C z trzema punktami. Inter z kolei ma o trzy oczka więcej i jeśli dziś włoska drużyna wygra na Camp Nou, będzie bardzo bliska awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Co ciekawe, dzisiejsze spotkanie Barcelona vs Inter poprowadzi Szymon Marciniak.

Mecz Barcelona – Inter poprowadzi Szymon Marciniak.

Gdzie więc oglądać mecz Barcelona vs Inter? Spotkanie rozpocznie się 21:00 i będzie transmitowane na kanale TVP 1, stronie internetowej TVP Sport, kanale Polsat Sport Premium 1 i platformie Polsat Box Go.