Bartłomiej Drągowski w Premier League? Transfer prawie dopięty!

Wiadome jest to, że Polska bramkarzami stoi. Akurat w kwestii tej pozycji nie musimy się o nic martwić, ponieważ nasi bramkarze grają w najwyższym poziomie. Najnowsze plotki mówią, że Bartłomiej Drągowski w Premier League to kwestia czasu. Podobno kluby już są dogadane!

Drągowski w Premier League? To tylko kwestia czasu

Jak podaje portal meczyki.pl Bartłomiej Drągowski, obecnie bramkarz Spezii Calcio, wkrótce może zostać bramkarze Leicester City F.C. Bramkarz od lat występuje we włoskiej lidze, jednak wkrótce może zamienić ją na najlepszą ligę świata. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl podaje, że transfer jest po prostu kwestią czasu.

Kolejny Polak zagra w Premier League?

Bartłomiej Drągowski w Premier League byłby kolejnym polskim zawodnikiem, który miałby szansę do zagrania w najlepszej lidze świata. Obecnie w PL gra kilku Polaków – Łukasz Fabiański w West Ham United, Mateusz Klich w Leeds United oraz Matty Cash i Jan Bednarek w Aston Villa. Bramkarz Spezii miałby wkrótce dołączyć do tego grona.

Leicester mocno naciska na ten transfer

Co prawda do transferu nie może jeszcze dojść, ponieważ do otwarcia zimowego okienka transferowego zostało jeszcze blisko trzy miesiące, to wydaje się dopięte. Jak podaje Tomasz Włodarczyk, oba kluby doszły już do porozumienia, więc zostaje jedynie czekać na moment, w którym można oficjalnie dopiąć transakcji.

Fot. Instagram B. Drągowskiego

Leicester City F.C w ostatnim czasie stracił swojego wieloletniego goalkeepera w postaci Kaspera Schmeichela, który postanowił przenieść się do OGC Nice. Pozycję bramkarza zajmuje tam obecnie Danny Ward, który nie jest zbyt pewną opcją. Polak od lat broni na wysokim poziomie i zdaje się, że wkrótce będzie on zawodnikiem klubu z Anglii.

Źródło: Meczyki/ Fot. Instagram @bdragowski