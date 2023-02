Barcelona vs Man Utd. Gdzie oglądać mecz w internecie?

Już dziś odbędzie się mecz, jakiego w Lidze Europy dawno już nie było. Naprzeciw siebie staną dwie legendarne drużyny. Spotkanie Barcelona vs Man Utd z pewnością będzie czymś niezwykle ciekawym. Gdzie oglądać ten pojedynek w internecie?

Nieudana przygoda w Lidze Mistrzów

FC Barcelona nie mogła zaliczyć przygody w Lidze Mistrzów do udanej. Drużyna ze stolicy Katalonii miała wielkie nadzieje na awans z grupy, zwłaszcza że odmieniony skład, na czele z Robertem Lewandowskim, będzie w stanie osiągnąć ten połowiczny sukces. Niestety, Blaugrana wygrała w swojej grupie jedynie dwa spotkania i to oba z Victorią Pilzno. Bayern Monachium rozwiał wszelkie wątpliwości, a Inter Mediolan zakończył marzenia Katalończyków o awansie.

Klub z Katalonii nie dał rady awansować do 1/8 finałów Ligi Mistrzów, dlatego też w 1/16 ligi europy zmierzy się z Manchesterem United. Fot. FC Barcelona

Z kolei Manchester United w poprzednim sezonie nie zakwalifikował się do najwyższej klasy europejskich rozgrywek, dlatego też awansowali bezpośrednio do Ligi Europy. O ile z awansem do 1/16 turnieju nie mieli kłopotów, to jednak nie wygrali swojej grupy. Co prawda mieli tyle samo punktów, co pierwszy Real Socciedad, jednakże to hiszpański zespół mógł pochwalić się lepszym bilansem bramkowym.

Z racji gorszego rozstawienia angielskiego klubu dziś będziemy świadkami meczu Barcelona vs Man Utd.

Barcelona vs Man Utd – gdzie oglądać w internecie?

FC Barcelona nie będzie w pełni zdrowa, jeśli chodzi o pojedynek z Czerwonymi Diabłami. Na boisku nie zobaczymy z pewnością Ousmane Dembele i Sergio Busquetsa. Obaj zawodnicy borykają się z kontuzjami. Zdecydowanie większy orzech do zgryzienia będzie miał szkoleniowiec Manchesteru United, Erik ten Hag, który nie bedzie mógł skorzystać z aż siedmiu piłkarzy. Lisandro Martinez oraz Marcel Sabitzer będą pauzować za kartki, a kontuzje leczą Christian Eriksen, Scott McTominay, Donny van de Beek, Anthony Martial i Antony.

ten Hag nie będzie mógł skorzystać z siedmiu kluczowych zawodników w spotkaniu przeciwko Barcelonie. Fot. Man Utd

O której rozpocznie się spotkanie Barcelona vs Man Utd i gdzie je oglądać? Pierwszy gwizdek na Camp Nou usłyszymy o godzinie 18:45, a spotkanie będzie transmitowane na platformie ViaPlay.