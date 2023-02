To, co po meczu zrobił Sergio Ramos, to skandal! [WIDEO]

Wczorajszego wieczora Paris Saint-Germain musiało uznać wyższość Bayernu Monachium i drużyna z Paryża w rewanżu będzie musiała odrobić jednobramkową stratę. Po meczu doszło do nieprzyjemnych sytuacji, a głównym bohaterem tych wydarzeń był Sergio Ramos. Takie zachowanie jest nie w porządku.

PSG uległo Bayernowi na wyjeździe

Wczorajsze spotkanie Bayernu Monachium z PSG w ramach 1/8 finałów Ligi Mistrzów nie zachwycało. Bawarczycy przeważali przez większość meczu, a drużyna z Paryża nie potrafiła zagrozić bramce Yanna Sommera na tyle, aby strzelić bramkę i być w dobrych nastrojach przed rewanżem.

Ramos zagrał dobre zawody, jednak jego zachowanie po meczu wywołało burzę. Fot. Author Unknown/Twitter @_LGalacticos

W szeregach Paryżan było kilka jasnych postaci, takich jak Sergio Ramos, który zagrał bardzo przyzwoite zawody. Niestety, nie udało mu się zagrać na tyle bezpiecznie z tyłu, aby nie stracić bramki. W 53. minucie do bramki Gianluigiego Dunnarummy trafił Kingsley Coman i była to jedyna bramka w tym spotkaniu. Bayern wygrał 1:0 i właśnie z taką zaliczką wraca do domu.

Sergio Ramos antybohaterem spotkania

O ile Sergio Ramos na boisku zaprezentował się dobrze i trzymał równy poziom, to jednak stał się antybohaterem pomeczowych wydarzeń. Hiszpan od zawsze słynął z wybuchowego temperamentu i niestety po meczu po raz kolejny byliśmy tego świadkami. Boleśnie przekonał się o tym jeden z fotoreporterów.

Hiszpan po meczu wybuchł i popchnął fotoreportera. Fot. Author Unknown/Twitter @_LGalacticos

Po meczu fotoreporterzy wbiegli na boisko, aby wykonać swoją pracę – pstryknąć zdjęcia, które potem pojawią się w mediach i gazetach. Niestety dla jednego z nich było to przykre spotkanie z jedną z gwiazd PSG. Sergio Ramos znalazł się w środku wydarzeń i o ile pierwszy z reporterów, który wpadł na Hiszpana, nie oberwał, to drugi nie miał takiego szczęścia. Obrońca francuskiego klubu mocną odepchnął mężczyznę. Nagranie to szybko obiegło media społecznościowe.

To, czy Hiszpan poniesie jakiekolwiek konsekwencje swoich czynów, okaże się wkrótce. Rewanż obu drużyn zaplanowano na 8 marca. Spotkanie odbędzie się na Allianz Arena.

Źródło: opr. wł./YouTube/Twitter, Zdjęcie: Twitter