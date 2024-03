Bardzo tani Steam? Jest na to niezwykle banalny sposób!

Bardzo tani Steam brzmi świetnie i dzięki nowemu programowi, jaki wdrożyło Valve, jest to do osiągnięcia. Mowa tutaj oczywiście o nowym Steam Families, który niesie za sobą wiele korzyści i możliwość dzielenia się rachunkiem!

Bardzo tani Steam dzięki opcji Families

Valve od jakiegoś czasu pracowało nad rozwiązaniem, które pozwoli na dzielenie się grami i wreszcie się to udało. Steam Families to nowa opcja, która pozwala korzystać z usługi w trybie rodzinnym. Obecnie jest ona dostępna w wersji beta klienta Steam. Do testów możecie dołączyć za pośrednictwem oficjalnej strony Valve – konkretnie pod tym linkiem.

Jeśli zdecydujecie się na wybranie tej opcji, Rodzinny Steam pozwoli wam na dołączenie do konta maksymalnie sześciu użytkowników. Brzmi bardzo ciekawie i na pewno pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy, ponieważ będzie można dzielić się nie tylko grami, ale także wydatkami. Jest jednak kilka haczyków.

Udostępnianie gier i kilka haczyków

Steam Families pozwala na dodanie do “rodziny” sześciu użytkowników, z którymi można dzielić się grami. Niestety, jest kilka haczyków – największym jest to, że, jeśli zdecydujemy się opuścić grupę rodzinną, dostajemy rok kary, przez co nie możemy dołączyć do innej. Tak samo jest w przypadku miejsca, które zostanie przez nas zwolnione – 12 miesięcy “bana”. Jeśli któryś z członków zostanie przyłapany na oszukiwaniu w danej grze, każdy członek grupy dostanie na nią blokadę.

W jednej grupie rodzinnej może znaleźć się maksymalnie sześciu członków. Odejście z grupy wiąże się z 12-miesięcznym zamrożeniem opuszczonego miejsca i roczną karą braku możliwości dołączenia do innej grupy. Fot. Steam

Każdy członek grupy ma oczywiście dostęp do wspólnej biblioteki gier, gdzie zapisywane są osobne osiągnięcia, pliki gier oraz pliki warsztatu Steam. Największe zmiany tyczą się udostępniania gier – przede wszystkim możecie zagrać w tytuł, który już został uruchomiony przez innego członka, co było niemożliwe w Steam Family Sharing. Tutaj też znajdziemy haczyk – aby móc grać w ten sam tytuł jednocześnie, potrzebna jest nam określona liczba kopii gry, co wyjaśnia Valve.

Jeszcze jak! Powiedzmy, że należysz do rodziny z 4 członkami i posiadacie kopię gier Portal 2 i Half-Life. W dowolnej chwili dowolny członek może grać w Portal 2, a inny w Half-Life. Jeśli dwójka z was chciałaby zagrać w Portal 2 w tym samym czasie, to ktoś inny z rodziny musiałby zakupić kopię tej gry. Po dokonaniu takiego zakupu macie w posiadaniu 2 kopie gry Portal 2 w ramach rodziny, a dowolni dwaj członkowie mogą grać w tę grę w tym samym czasie. W przedstawionym przykładzie, jeśli twoja rodzina zdecyduje się nie kupować drugiej kopii, to możecie grać w dowolną grę z waszych bibliotek w oczekiwaniu aż członek rodziny zakończy grę w twoją kopię Portal 2.

Gry znajdujące się w bibliotece rodzinnej dostępne są dla każdego członka. Jednoczesna gra w ten sam tytuł jest możliwa, jeśli grupa posiada wystarczającą liczbę kopii danej gry. Fot. Steam

Kontrola rodzicielska i kupowanie gier

Oczywiście, jak przystało na funkcję rodzinną, Steam Families ma odpowiednie narzędzia, które pozwolą rodzicom na kontrolowanie najmłodszych. Przede wszystkim znajdziemy tutaj narzędzie do monitorowania ilości czasu spędzanego przez dzieci w grach, oraz ustalenie jakości treści, czy ich blokowanie, jakie mogą napotkać najmłodsi podczas przeszukiwania Steama, Społeczności oraz blokady czatu. Konto dorosłego da użytkownikowi także możliwość odzyskania hasła konta dziecka, akceptacji lub odrzucania prośby dziecka o dodatkowy czas gry, ustawienia limitów czasowych, zezwalania lub blokowania dostępu do danych gier.

A jak Steam Families radzi sobie z zakupem gier? Do tego potrzebna jest specjalna prośba wysłana do dorosłego z konta dziecka. Najmłodsi nie mają dostępu do żadnych form płatności, a gra pojawi się w bibliotece tylko wtedy, gdy dorosły zaakceptuje prośbę i opłaci jej zakup.

Profil z uprawnieniami rodzica może kontrolować wyświetlane treści, ustalać limity dzienne czy blokować dostęp do danych gier. Fot. Steam Dziecko nie ma dostępu do żadnych form płatności. Jeśli chce kupić grę, musi wysłać prośbę, którą może zaakceptować jedynie konto dorosłego. Fot. Steam

Źródło: opr. wł./Steam