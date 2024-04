Bateria w iPhone 16 Pro będzie tragiczna. Apple, dlaczego?!

Pojemność akumulatora to jeden z najważniejszych aspektów, na jaki zwracamy uwagę, kiedy kupujemy nowy telefon. Niestety, wygląda na to, że bateria w iPhone 16 Pro będzie tragiczna. A mogło być tak pięknie!

Akumulator to niesamowicie ważny aspekt każdego urządzenia mobilnego

Bateria jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem, jeśli chodzi o urządzenia mobilne. To przecież ona jest wyznacznikiem tego, jak długo dane urządzenie będzie działać na pojedynczym ładowaniu. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku smartfonów, które w określonych sytuacjach są naszym jedynym połączeniem ze światem. Nikt przecież nie chce się zgubić i nie móc odnaleźć drogi przez to, że smartfon po prostu się rozładował, bo miał za małą baterię.

Przecieki mówią, że model Pro z serii iPhone 16, ma mieć bardzo małą baterię. Na zdjęciu: 15 Pro Max (lewa), 14 Pro Max (prawa)

Dlatego też duża pojemność baterii w telefonach jest tak ważna, zwłaszcza że producenci stosują coraz większe i energożerne wyświetlacze. Najnowsze przecieki sugerują, że bateria w iPhone 16 Pro będzie tragiczna. Nie dość, że telefon zyska większy ekran, to będzie miał najmniejszy akumulator z najnowszej rodziny nadchodzących smartfonów Apple.

Na papierze bateria w iPhone 16 Pro wygląda bardzo źle

Zeszłoroczny iPhone 15 Pro Max dostał największą baterię w historii telefonów Apple – jej pojemność wynosi 4422 mAh. Gigant z Kalifornii nie utrzyma tego trendu i żaden z modeli z najnowszej generacji telefonów Apple nawet nie zbliży się do tego wyniku. Leaker OvO Baby Sauce OvO udostępnił prawdopodobną pojemność każdego z modeli, który zadebiutuje we wrześniu tego roku.

iPhone 15 Pro Max miał największą baterię w historii smartfonów Apple.

Patrząc na to, jakie akumulatory mają mieć najnowsze telefony Apple, śmiało można stwierdzić, że bateria w iPhone 16 Pro max będzie niewystarczająca, zwłaszcza kiedy połączymy ją w parę z większym ekranem, który ma w tym roku trafić do tego modelu. Zresztą, zobaczcie sami (w nawiasach podano procentowy wzrost lub spadek względem poprzedniej generacji iPhone:

iPhone 16: 3561mAh (3367mAh, +5.8%)

iPhone 16 Plus: 4006mAh (4383mAh, -8.6%)

iPhone 16 Pro: 3355mAh (3290mAh, +2%)

iPhone 16 Pro Max: 4676mAh (4422mAh, +5.7%)

Na papierze bateria iPhone 16 Pro wygląda po prostu źle. Apple w modelach Pro ma zastosować większe niż dotychczas ekrany (6,3 i 6,9-cala). Warto jednak nadmienić, że procesor A18 Pro, który znajdzie się w tych modelach, będzie bardziej energooszczędny. Miejmy nadzieje, że wyniki pracy na baterii rzeczywiście nie będą tak źle, jak wygląda to w teorii.

Większy ekran i mniejsza bateria niż w poprzedniej generacji – przepis na porażkę? Fot. iPhone 15 Pro Max

Źródło: opr. wł./Phone Arena