Dziś Bayern Monachium będzie próbował dokonać cudu i pokonać na swoim stadionie Manchester City. Pierwsze spotkanie skończyło się trzybramkową klęską Bawarczyków. Czy mecz Bayern vs Man City zakończy się szokującym wynikiem? Gdzie oglądać mecz?

Kompromitacja Bayernu na Etihad Stadium

Pierwsze spotkanie potoczyło się dla Bayernu Monachium jak najgorszy koszmar. Po wyeliminowaniu z Ligi Mistrzów Paris-Saint Germain kibice bawarskiego klubu wierzyli, że Manchester City również jest przeszkodą do przejścia. Niestety, realia okazały się inne.

Obrona Bayernu zagrała fatalny mecz, na boisku grzmiało aż do tego stopnia, że Mane oraz Sane wdali się w słowną, a potem fizyczną sprzeczkę. Efektem tego była przegrana 3:0 i kwestia awansu do półfinału Ligi Mistrzów leży teraz w kwestii marzeń. Ale futbol nie raz pokazywał, że należy spodziewać się niespodziewanego. Gdzie więc oglądać mecz Bayern vs Man City?

Bayern dokona cudu i wygra z Manchesterem City? A może Walka o awans jest już rozstrzygnięta? Fot. PSG

Gdzie oglądać mecz Bayern vs Man City?

Mogłoby się napisać, że mecz Bayern vs Man City jest już rozstrzygnięty, ale na myśl przychodzi spotkanie PSG z Barceloną przed laty, kiedy do Barca odrobiła ogromną stratę i awansowała dalej. Kibice Bayernu wierzą, że w ich przypadku może być podobnie. Ciężko będzie jednak zatrzymać Erlinga Haalanda i spółkę.

Bayern vs Man City. Bawarczycy dokonają cudu? Fot. RB Lipsk

Gdzie więc oglądać mecz Bayern vs Man City? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane w TVP 1, na stronie TVP Sport oraz na kanale Polsat Sport Premium 1, a także na platformie Polsat Box Go.

Źródło: opr. wł./ TVP, Polsat