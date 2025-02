Benzyna i diesel po 5 zł, a LPG za 2,5 zł! MOYA w Kobyłce

Dziś, szóstego lutego otworzono nową stację paliw MOYA, która znajduje się w miejscowości Kobyłka. Ci, którym udało się zatankować, mają duże powody do radości. Benzyna i diesel za 5 zł, a gaz za 2,5 zł? Tak, dziś w godzinach 13:00 – 19:00 obowiązuje promocyjny cennik, a limit na jedno tankowanie to 50 litrów paliwa.

Benzyna i diesel po 5 zł, a LPG za 2,5 zł! MOYA otwiera nową stację w miejscowości Kobyłka.

Coś czuję, że ulica Przyjacielska w miejscowości Kobyłka jest dziś zakorkowana i nie prędko się to zmieni. Wszystko za sprawą otwarcia pięćsetnej stacji paliw. Właśnie dziś, 6 lutego odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji własnej. Miejsce nie jest przypadkowe. Znajduje się w pobliżu węzła na trasie S8. Warto przypomnieć, że MOYA to polska niezależna marka stacji paliw, która działa od 2009 roku. Każdego roku pojawia się kilkadziesiąt nowych punktów na mapie Polski. Ambitne plany rozwoju sprawiły, że MOYA to trzecia największa sieć stacji paliw w Polsce.

Uroczystość otwarcia 500. stacji to dla nas wyjątkowy moment, który podsumowuje 15 lat dynamicznego rozwoju marki MOYA. Każdy nowo otwarty obiekt jest dowodem naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższej jakości obsługi i innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów. Nie spoczywamy jednak na laurach i nie zwalniamy tempa – planujemy kolejne otwarcia, rozwój oferty pozapaliwowej oraz inwestycje w obszarze elektromobilności. Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.

Stacja MOYA w Kobyłce: benzyna i diesel po 5 zł, a LPG po 2,5 zł!

Nowa stacja będzie działać przez całą dobę. Zatankujemy na niej benzynę 95 i 98, a także olej napędowy w dwóch wersjach. Na stacji MOYA dostępny będzie również gaz – LPG i AdBlue z dystrybutora. Oczywiście, nowa placówka została wyposażona w kawiarnię Caffee MOYA, a na zewnątrz czeka kompresor, którym napompujemy koła. Oprócz tego, że zapłacimy kartą, gotówką i blikiem, możemy również wypłacić pieniądze. Wszystko za sprawą usługi cashback.

Otwarcie stacji to jedno, ale dziś klienci mogą zatankować najtańsze paliwo w Polsce. Oczywiście, o ile im się to uda. Pan Janusz Mirowski na Forum Mieszkańców Kobyłki pokazał zdjęcie, na którym widać bardzo duży korek na zjeździe z S8. Zasugerował, by lepiej mijać to miejsce. Na łamach portalu Pepper pojawiła się informacja, że z okazji otwarcia 500 stacji MOYA w Polsce dziś, w godzinach 13:00 – 19:00 będzie można zatankować 50 litrów paliwa w bardzo atrakcyjnej cenie. Benzyna i diesel po 5 zł, a LPG za 2,5 zł tak mocno skusiło klientów, że pojawiły się ogromne korki. Widać to również na Mapach Google.

