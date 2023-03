Już wkrótce wystartuje beta Diablo 4, jednej z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Dostęp do próbnej wersji najnowszego tytułu z legendarnej serii będzie darmowy. Jak się zapisać i kiedy będzie można zagrać? Podpowiadamy!

Darmowa beta Diablo 4 już w ten weekend

Diablo IV to gra, na którą miłośnicy serii czekają już kilka lat. Wstępne opinie mówią o tym, że jest to bardzo dobry tytuł. Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce sam będziesz mógł przekonać się, czy te wczesne recenzje są trafione, ponieważ już w ten weekend startuje darmowa beta Diablo 4!

Całkowicie darmowa wersja beta najnowszej gry z tej legendarnej serii startuje w ten weekend i będzie trwała od 24 marca od godz. 17:00 do 26 marca do godz. 21:00! Beta trafi nie tylko na komputery PC, ale również na konsole, w tym też te starej generacji! Jak więc skorzystać z tej okazji i zagrać w nadchodzącą grę za darmo?

Jak zarejestrować się do bety?

Beta Diablo 4 startuje już jutro, więc jeśli chcemy na maksa wykorzystać czas na darmowe granie, to lepiej zarejestrować się już teraz. W tym celu przechodzimy na oficjalną stronę bety, którą znajdziecie pod tym linkiem. Po zjechaniu niżej widoczny będzie przycisk “ZGŁOŚ SIĘ DO BETY”.

Beta Diablo IV – jak i kiedy zagrać w darmową betę?

Po kliknięciu w link zostaniemy przeniesieni do serwisu Battle.net. Jest to platforma do gier Activision-Blizzard – kto grał np. w Call of Duty, to wie, o co chodzi. Jeśli nie mamy tam konta, musimy się zarejestrować. Rejestracja jest darmowa. Po poprawnym zalogowaniu zostaniemy ponownie przeniesieni na stronę bety Diablo 4. Jeśli zapisaliśmy się prawidłowo, to na dole zostanie wyświetlony nasz nick oraz informacja, że w najbliższy weekend będziemy mogli cieszyć się rozgrywką.

Beta Diablo 4 – jak i kiedy zagrać w darmową betę?

W przypadku komputerów PC dostęp do bety dostaniemy automatycznie, na platformie Battle.net. Jeśli chodzi o konsole, to będziemy musieli pobrać jej cyfrową wersję, kiedy ta zostanie udostępniona przez wydawcę.

Gdzie kupić Diablo IV i kiedy premiera?

Diablo IV na PlayStation 5 znajdziecie pod tym linkiem. Wersję na PS4 możecie kupić tutaj, a jeśli szukacie gry na Xbox Series X/One, to koniecznie kliknijcie tutaj!

Gra będzie miała swoją premierę 6 czerwca 2023 roku.

Źródło: Blizzard