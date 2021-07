Beton ładujący auta elektryczne? Naukowcy już testują takie rozwiązanie!

Auta elektryczne są przyszłością motoryzacji. Obecnie technologia napędzania samochodów dopiero raczkuje, ponieważ zarówno zasięg, jak i czas ładowania baterii takich samochodów mocno odstrasza klientów. Co, jeśli jednak wkrótce powstaną specjalne drogi, które w czasie jazdy będą ładować akumulatory? Naukowcy testują już takie rozwiązanie!

Drogi ładujące auta elektryczne przyszłościowym rozwiązaniem?

Drogi, które są w stanie ładować auta elektryczne podczas jazdy, brzmią jak pomysł z filmu sci-fi, jednak taka technologia naprawdę istnieje. Do tej pory nie było to jednak rozwiązanie, które oferowało dużą efektywność, a mimo to było bardzo drogie. Teraz to wszystko może się jednak zmienić, ponieważ naukowcy z Uniwersytetu Purdue ze stanu Indiana oraz niemiecka firma Magnet testują specjalny beton z cząsteczkami magnesu, który ma zapewnić ładowania akumulatorów aut elektrycznych.

Beton wyposażony w namagnesowane cząsteczki miałby zapewnić szybkie i wydajne ładowanie samochodów elektrycznych podczas jazdy. Grupa naukowców podzieliła testy na trzy fazy. W pierwszej z nich sprawdzą oni pracę tej powierzchni w warunkach laboratoryjnych, a dopiero potem przeniosą się na warunki drogowe.

Czy tak będziemy ładować elektryki w przyszłości?

Jedną z największych przewag aut spalinowych nad elektrykami jest szybkość tankowania takiego pojazdu. Zajmuje nam to kilkadziesiąt sekund, po których od razu możemy wsiąść do auta i pojechać dalej. W przypadku aut elektrycznych jest to zdecydowanie dłuższe. Naładowanie auta do pełna, za pomocą szybkiej ładowarki może trwać kilkadziesiąt minut, a nawet godzin. Auta elektryczne ładowane za pomocą domowego prądu potrzebują nawet kilkudziesięciu godzin!

Powstaną drogi, które będą ładować akumulatory samochodów elektrycznych podczas jazdy?

Jak podaje firma Magnet, która jest dostawcą betonu z namagnesowanymi cząsteczkami, zapewnia, że wydajność bezprzewodowej transmisji prądu dochodzi nawet do 95 procent. Zaznacza jednocześnie, że budowa dróg z tego materiału nie jest droższa, niż budowanie dróg ze standardowego materiału. Beton jest wytrzymały, dlatego też nie ma mowy o jego łatwym uszkodzeniu.

Jeśli wszystkie testy przebiegną pomyślnie, to już w niedalekiej przyszłości materiał ten zostanie wykorzystany do budowy odcinka jednego pasa autostrady w stanie Indiana. Ostatnim etapem testów będzie ćwierćmilowy tor testowy. Magment opracował specjalny rodzaj płytki, w której znajduje się przewodnik elektryczny.