Samochód elektryczny a ubezpieczenie OC – co warto wiedzieć?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Samochodów elektrycznych jest na naszych drogach coraz więcej i ich liczba niewątpliwie będzie dalej wzrastać. W jakim tempie? Eksperci nie są w stanie dokładnie oszacować, ale rynek coraz intensywniej przygotowuje się na rozwój tego sektora. Na zmiany przygotowują się także ubezpieczyciele – co zatem warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC samochodu elektrycznego?

Samochód elektryczny w 2021 roku

Dane przedstawione przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wskazują, że kwiecień 2021 roku zakończył się rekordowym wynikiem. W tym czasie liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych i hybryd plug-in przekroczyła magiczny próg 25 tys. Z tej puli około 11 700 to samochody elektryczne, a około 13 700 to hybrydy plug-in (obliczenia powstały na bazie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów). Biorąc pod uwagę pierwsze z wymienionych tu aut, warto wiedzieć:

samochody elektryczne nie posiadają silnika spalinowego, a właśnie elektryczny (jeden lub kilka);

są o wiele bardzo przyjazne dla środowiska niż pojazdy z silnikami spalinowymi. Zarówno pod względem emisji spalin, jak i takich aspektów, jak proces produkcji;

plusem jest koszt ich eksploatacji – podłączenie do prądu vs. tankowanie. Coraz częściej pojawiają się też alternatywne źródła energii, jak np. panele słoneczne, które pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej;

oszczędnością jest także brak konieczności wymieniania filtrów oraz oleju;

co ważne, silnik elektryczny pracuje znacznie ciszej niż spalinowy.

Dlaczego zatem samochodów elektrycznych wciąż jest tak mało na naszych drogach? Przyczyną może być m.in. ich cena. Większość modeli to wydatek na poziomie minimum 100 tys. złotych. Co więcej, problem może pojawić się także w zakresie serwisowania – wciąż niewiele warsztatów zajmuje się tego typu autami. Trudniej może być też z ładowaniem na trasie. Zasięg jednej pełnej baterii to obecnie około 100-200 km. Jeśli zatem wybieramy się w dłuższą podróż, będziemy potrzebowali stacji ładującej na trasie, a w naszym kraju nie występują one tak często.

Ubezpieczenie OC samochodu elektrycznego

A jak wygląda kwestia obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu elektrycznego? W końcu każde zarejestrowane auto, niezależnie od rodzaju silnika, musi mieć ważną polisę OC. Jeśli chodzi o wykupienie ochrony dla samochodu elektrycznego, powinniśmy kierować się takimi samymi zasadami, jak w przypadku aut spalinowych. Konieczne jest więc posiadanie polisy OC już w czasie rejestracji pojazdu w urzędzie miasta bądź w starostwie powiatowym (w wydziale komunikacji), na co mamy 30 dni od daty jego zakupu.

7 Wynik

Jeśli chodzi o koszt ubezpieczenia, on także – podobnie jak w każdym innym przypadku – ustalany jest indywidualnie. Zależy zatem nie tylko od informacji o pojeździe, lecz także od sposobu jego użytkowania oraz od właściciela. Istotny jest m.in. wiek kierowcy, stan cywilny, doświadczenie za kierownicą czy historia ubezpieczeniowa. Generalnie jednak wskazuje się, że cena polisy OC może być nieco wyższa w przypadku auta elektrycznego niż samochodu z silnikiem spalinowych, choć nie jest to regułą, ponieważ tanie ubezpieczenie samochodowe OC w przypadku aut elektrycznych również można znaleźć. Zwykle zależy to od konkretnego ubezpieczyciela, ale też tego, czy np. wybierzemy dodatkową ochronę. Jeśli dodamy do niej np. ubezpieczenie Assistance czy ubezpieczenie szyb samochodowych, koszt naturalnie może wzrosnąć. Co ciekawe, średnie ceny wskazują, że koszt polisy dla samochodów elektrycznych jest niższy niż dla hybryd plug-in (za ich ubezpieczenie zapłacimy najwięcej).

Chcąc sprawdzić dokładne ceny, warto skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator ubezpieczenia auta – udostępnia go na swojej stronie UNIQA. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele modeli samochodów elektrycznych to jednak dość rzadko pojawiające się auta, możesz nie znaleźć ich w gotowych formularzach. Nie oznacza to, że nie da się ich ubezpieczyć. W takim przypadku warto skonsultować się z doradcą np. przez infolinię. Składka na pewno będzie dopasowana do Twojej indywidualnej sytuacji i przedstawiona w jasny dla Ciebie sposób. Co więcej, w UNIQA mogą pojawić się dodatkowe zniżki, jak np. 15% dla każdego nowego klienta, który wykupi polisę online. Jak więc widać, ubezpieczenie auta elektrycznego nie jest trudne.