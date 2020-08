BMW M3 Touring oficjalnie! Kiedy pojawi się w sprzedaży?

Po ostatnich plotkach szerzących się w sieci, w końcu pojawiła się informacja prasowa ze strony BMW o produkcji chyba najbardziej niespodziewanego modelu, czyli M3 w wersji Touring. Na razie wiele szczegółów jeszcze nie zostało podanych jednak sama informacja zachwyci niejednego fana bawarskiej marki. Co sądzicie o tym, że powstanie BMW M3 Touring?

NEVER SAY NEVER

BMW twierdzi, że wraz z tym modelem zamierza wkroczyć w inny wymiar. Trochę w tym prawdy jest, gdyż obszar sportowych „kombi” zawsze należał do marki spod znaku czterech pierścieni. Czasem do tego grona dołączały również inne niemieckie marki, jednak nikomu ten segment nie kojarzył się bezpośrednio z BMW.

Co prawda BMW miało już styczność z tego typu projektami. Mianowicie serie 5 E60 oraz E34 w odmianie M można było zakupić również w wersji Touring. Obecnie na rynku są one rzadkością i gratką dla niejednego fana marki. Jednak przygoda ze sportowymi „kombi” kończy się w tym miejscu. W sieci można znaleźć kilka projektów i prób przerobienia, ale są one zdecydowanie fantazją właścicieli. Na kanale @carwow można znaleźć jeden dosyć ciekawy projekt. To takie… BMW M3 Touring, ale nie przygotowane przez niemiecką markę.

Co będzie czekać na nas pod maską BMW M3 Touring?

Prawdopodobnie również w tym przypadku będzie to konstrukcja znana z nowej generacji M4 oraz M3. Mówimy tu o silniku o oznaczeniu S58 z podwójnym turbodoładowaniem, który w podstawowej wersji generuje 480 KM a w wersji Competition aż 510 KM. Jest to całkiem sporo jak na 6-cylindrowy, rzędowy motor.

Za napęd mają odpowiadać w sumie dwie wersje. Podstawowa ma posiadać 6-biegową skrzynię manualną, zaś drugą opcją ma być 8-biegowa skrzynia automatyczna. Prawdopodobnie podobna do w wersji M340i. Natomiast co ciekawsze, moc ma być przenoszona na asfalt za pomocą jedynie tylnego napędu, bądź 4 kół. Szczegółów jeszcze do końca nie znamy, ale domyślamy się, że napęd może być zaciągnięty z wersji M5 bądź M8 z możliwością odłączania przedniej osi.

Kiedy pojawi się BMW M3 Touring?

Tego nam niestety nie sprecyzowano. W tym roku już mają zacząć się testy torowe. Jednak podano informację, że auto pojawi się jako ostatnie w kolejce, więc po premierze M4 cabrio, czyli prawdopodobnie dopiero w roku 2022. Ciekawe ile osób zdecyduje się zaczekać dwa lata na M3 kombi. A wy jak się zaopatrujecie na nowe M3 w Touringu? Będzie hit czy kit? Naszym zdaniem BMW M3 Touring może poważnie zaszkodzić Audi i Mercedesowi, gdyż do tej pory w tym segmencie nie mieli większej konkurencji. Jednak czy BMW obiera dobrą ścieżkę? Czy to aby nie zabije ducha marki? O tym zapewne przekonamy się na przestrzeni kilku lat. Nie możemy się doczekać jej prezentacji.