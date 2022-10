Borussia Dortmund vs Man City. Gdzie oglądać dzisiejszy hit Ligi Mistrzów?

Spotkanie Borussia Dortmund vs Man City to zdecydowanie hit dzisiejszej kolejki Ligi Mistrzów. Wchodzimy w decydującą fazę rozgrywek grupowych. Gdzie oglądać mecz pomiędzy niemiecką a angielską drużyną? O której rozpocznie się spotkanie?

Manchester City pewny awansu. Borussia jedną nogą w grupie

Pojedynek Borussia Dortmund vs Man City dla przyjezdnych z Anglii nie będzie miał wielkiego znaczenia pod względem ewentualnego awansu z grupy. Podopieczni Pepa Guardioli notują na swoim koncie 10 punktów i są pewni awansu do kolejnej rundy tych prestiżowych rozgrywek. Ostatni mecz zremisowali oni z Kopenhagą, a to w głównej mierze dzięki fantastycznej postawie Kamila Grabary.

Trofeum Ligi Mistrzów.

Borussia Dortmund również jest bardzo bliska awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna jest już jedną nogą w fazie pucharowej turnieju. Na swoim koncie dotychczas piłkarze Edina Terzića zapisali 7 punktów i tylko katastrofa w ostatnich dwóch kolejkach fazy grupowej mogłaby pozbawić ich awansu do kolejnej rundy. Ostatnie dwa miejsca w grupie G zajmuje Sevilla i Kopenhaga. Obie te drużyny mają po dwa punkty na swoim koncie.

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund vs Man City?

Mecz Borussia Dortmund vs Man City ma większą wagę dla niemieckiej drużyny, która już dziś może zapewnić sobie awans do kolejnej rundy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. O zwycięstwo nie będzie jednak łatwo, ponieważ Manchester City gra bardzo dobrą i piłkę. Będzie to również powrót Erlinga Haalanda na Signal Iduna Park. To właśnie z Borussi Norweg przeszedł do drużyny z Manchesteru.

Kto wygra dzisiejszy hit kolejki?

Gdzie oglądać mecz Borussi z Manchesterem City? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane na Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie Polsat Box Go.

Fot. Man City