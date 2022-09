Oferta serwisów streamingowych powiększa się o kolejną platformę! BRAVIA CORE jest jednak zarezerwowana dla posiadaczy telewizorów z serii, a szczególnie serii Sony BRAVA XR. Użytkownicy mogą korzystać z najwyższej jakości obrazu dzięki transmisji strumieniowej Pure Stream.

BRAVIA CORE nowy serwis do streamowania na telewizorach Sony

Serwis BRAVIA CORE to najnowsza propozycja na rynku serwisów streamingowych. Platforma jest jednak dostępna jedynie dla posiadaczy telewizorów z serii Sony BRAVIA XR. Serwis powstał we współpracy z Sony Pictures Entertainment (SPE) i oferuje najwyższą jakość obrazu i ofertę filmów składając się z samych hitów zarówno tych najnowszych, jak i tych starszych.

BRAVIA CORE, czyli platforma dla użytkowników telewizorów BRAVIA XR

W serwisie BRAVIA XR znajdziemy materiały wykorzystujący najwyższą jakość dźwięku IMAX Enhanced. Serwis instalowany jest fabrycznie na telewizorach m.in. Sony Bravia QD-OLED BRAVIA XR MASTER Series A95K. Każda osoba, która kupi telewizor z serii BRAVIA XR, otrzyma 10 kuponów, które można wymienić na produkcje w serwisie.

Kinowe hity w najwyższej jakości obrazu i dźwięku

Na platformie BRAVIA XR znajdziemy najnowsze kinowe hity, które możemy oglądać na najnowszych telewizorach Sony. Wcześniej wspomniane kody można wymienić na takie produkcje jak Morbius, Uncharted, Spider-Man: Daleko od domu, Pogromcy lub na możliwość nielimitowanego oglądania przez okres do dwóch lat. Osoby, które nie mają już kuponów, mogą wypożyczyć lub kupić i oglądać wielkie hity znajdujące się na platformie Sony.

Technologia Pure Stream zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku dzięki przepustowości do 80 Mb/s. Jest to odpowiedni bezstratnego formatu UHD BD. Sony wprowadziło także nowy tryb BRAVIA CORE Calibrated Mode, który odpowiedzialny jest za kalibrację obrazu, by oddać to, co chcieli przekazać twórcy. Dzięki temu trybowi telewizor automatycznie dobiera obraz, tworząc najlepsze warunki do oglądania filmu. Wszystkie filmy zostały zoptymalizowane pod kątem telewizorów BRAVIA XR.

Źródło: Sony