No może jeszcze nie koniec Forda Fiesty w pełni, ale brakować nam będzie jej 3-drzwiowej wersji. Oddaje ona bowiem pełen charakter, który ma to auto.

Ford w swojej informacji przekazuje, że stara się coraz bardziej ujednolicić i uprościć swoją gamę modelową. W tym przypadku niestety ofiarą stają się mniej popularne wersje wypierane przez ogólnie idący trend crossoverów.

Sama bezpośrednia przyczyna nie jest do końca znana. Niektórzy twierdzą, że i tak już rosnące restrykcje co do wersji czy wyposażenia mogły w jakimś stopniu się do tego przyczynić. Ponad to, po ostatnim lifcie na rok 2022 drastycznie spadła sprzedaż tego modelu. Jedynie 7 608 egzemplarzy w porównaniu z 19 844 za analogicznie 1 kwartał roku. Nie zapowiada się to ciekawie.

Koniec Forda Fiesty

Warto również wspomnieć, że na szczęście wersja ST pozostanie w 5-drzwiowej odmianie, a sam fakt, że do tej pory można jeszcze kupić ją w wersji z 3 drzwiami to naprawdę fenomen. Na próżno szukać jakiegokolwiek rywala w tym segmencie dla tego auta.