Autopilot stosowany w samochodach Tesli może być bardzo przydatny, a potwierdził to przypadek jednego mężczyzny. Twierdzi, że z powodu upojenia alkoholem był niezdolny do jazdy, więc Tesla odwiozła go bezpiecznie do domu.

System jazdy autonomicznej Tesli działa bardzo dobrze

Samochody marki Tesla są bardzo zaawansowane technologicznie, a jednym z lepszych rozwiązań, który już teraz daje nam wgląd na to, jak będzie wyglądała jazda autem w przyszłości, jest eksperymentalny system jazdy autonomicznej, czyli FSD (Full Self-Driving system).

Był pijany. Tesla odwiozła go pod same drzwi domu!

Przeczytaj także: Dysk Tesla będzie kosztował fortunę. Komu się przyda?

Mężczyzna przyznał na Twitterze, że w czasie świąt wypił za dużo, dlatego też nie mógł legalnie wsiąść za kierownice swojego samochodu. Na całe szczęście miał FSD w swoim aucie i przyznał, że Tesla odwiozła go bezpieczenie pod same drzwi jego domu.

Tesla odwiozła mężczyznę do domu, bo był “wstawiony”

Samochody, które poruszają się po drodze same to wydźwięk przyszłości, która jest coraz bliżej. Jak przyznał jeden z użytkowników serwisu Twitter, w czasie świąt spożywał on alkohol i był “prawdopodobnie pijany”, przez co nie miał jak wrócić do domu swoim autem. Jego wypowiedź możecie usłyszeć poniżej:

Okazało się, że wykorzystał system FSD i Tesla odwiozła go bezpiecznie do celu bez najmniejszych problemów. System ten prowadzi samochód bez ingerencji kierowcy, jednak kierujący pojazdem musi kontrolować to, co robi auto. Oczywiście od razu w wątku pojawiły się głosy, które nawoływały, aby w żadnym wypadku nie brać przykładu z tego osobnika.

System FSD zdał swój pierwszy nieoficjalny i bardzo niebezpieczny egzamin.

Niemniej jednak dobrze widzieć, że technologia ta ruszyła do przodu i jest dokładniejsza. Ciekawe, co niesie dla nas przyszłość w kwestii autonomicznych pojazdów?

Źródło: Twitter/ Fot: Pexels