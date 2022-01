Cannavaro nowym trenerem reprezentacji? Rozmawiał z prezesem PZPN

Po emocjonującym rozstaniu Sousy z polską reprezentacją, prezes PZPN, Cezary Kulesza „dostał” nie lada wyzwanie pozyskania nowego trenera. Jest to o tyle problematyczne, że niebawem powinny rozpocząć się treningi związane z barażami do Mistrzostw Świata. Pojawiły się informacje, że Fabio Cannavaro ma być nowym trenerem reprezentacji. Podobno otrzymał już propozycję objęcia tego stanowiska.

Pytanie: kto będzie nowym trenerem reprezentacji Polski zadaje sobie niejeden fan piłki nożnej. Wcale mnie to nie dziwi. Po niezbyt pozytywnych wiadomościach, które prezes PZPN otrzymał pod koniec świąt Bożego Narodzenia wszyscy zastanawiają się: co teraz? Kto go zastąpi? Wielokrotnie czytałem plotki o tym, że do pracy wróci Adam Nawałka. Dziś z kolei pojawiły się plotki o tym, że ma on objąć posadę trenera reprezentacji Kosowa. Z kolei były trener zaprzecza takim wiadomościom. Cezary Kulesza nie do końca wierzy w słowa byłego trenera reprezentacji i tak mamy… wiele plotek, zero konkretów. A może aż do dziś?

Fabio Cannavaro w Polsce. Będzie nowym trenerem reprezentacji?

Zupełnie przypadkowo paparazzi dowiedzieli się o tym, że w kraju pojawił się ceniony, były włoski obrońca. Dziennikarze czekali na lotnisku na pojawienie się Roberta Lewandowskiego. Miało to związek z dzisiejszym plebiscytem „Przeglądu Sportowego”, w którym to Robert zwyciężył po raz trzeci. Wracając jednak do bohatera tej wiadomości. Jak informuje Sebastian Staszewski, dziennikarz Interia Sport, Fabio Cannavaro mocno zdziwił się wysiadając z samolotu na warszawskim lotnisku. Na pewno nie spodziewał się tego, że ktoś poinformuje dziennikarzy o jego wizycie w Polsce. Prawda jest taka, że oczywiście nikt nie czekał na niego, a na Roberta Lewandowskiego.

Słyszę, że gdy Fabio Cannavaro wysiadł z samolotu na Okęciu, mocno się zdziwił, bo w hali przylotów czekało kilku paparazzi. Wydawało się, że ktoś puścił farbę, ale po chwili okazało się, że paparazzi czekali na… Roberta Lewandowskiego, który przyleci na Galę Mistrzów Sportu😅 January 8, 2022

Wizyta Cannavaro oczywiście miała jakiś konkretny cel. Jak nie trudno się domyślić, chodziło o rozmowy z prezesem PZPN, które miały dotyczyć objęcia posady trenerskiej. Co ciekawe, dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Fabio Cannavaro otrzymał propozycję dwuletniego kontraktu. Nie wiadomo jednak czy faktycznie to Włoch będzie trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zainteresowany poprosił o czas do namysłu, bowiem nie trudno się domyślić, wyzwanie jest spore. Tym bardziej, że czasu do baraży jest coraz mniej.

Cezary Kulesza podczas rozmowy z Mateuszem Nowakiem z TVP docenił to, że włoski obrońca przybył na rozmowy do Polski. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnych konkretów. Wiemy, że jest wielu kandydatów, natomiast każdy z nich ma równe szanse. Czy dowiemy się o tym, kto został trenerem reprezentacji Polski już niebawem? Pozostaje nam cierpliwie czekać na kolejne informacje.

Nowym trenerem reprezentacji Polski będzie Włoch?

O „stołek” walczy nie tylko Fabio Cannavaro, ale pod uwagę jest brany jeszcze jeden Włoch – Andrea Pirlo. Cezary Kulesza „obserwuje” również trzech polskich szkoleniowców. Nasuwa się jednak pytanie, czy faktycznie były obrońca włoskiej reprezentacji powinien objąć to stanowisko? W przypadku kariery seniorskiej w klubach nie można mu niczego zarzucić. Grał przecież w takich klubach jak Napoli, Parma, Inter Mediolan, Juventus Turyn czy Real Madryt. Zdobył też Mistrzostwo Świata i srebro podczas Mistrzostw Europy. Mam natomiast obawy o jego doświadczenie podczas kariery trenerskiej. Zdobywał je głównie w Azji, jednak o sukcesach możemy zapomnieć. Jedno jest pewne – jak osoba będzie miał duży autorytet wśród naszych kopaczy. Czy jednak to wystarczy?