Cecotec TotalPure 1500 Connected – nowy oczyszczacz powietrza

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest wysoka jakość powietrza. Cecotec TotalPure 1500 Connected to model, który zapewnia między innymi trzy procesy filtracji z jonizacją.

Dystrybutor marki Cecotec, firma 4cv poinformowała o prowadzeniu nowego oczyszczacza z podwójnym filtrowaniem powietrza. Czy wykorzystanie takiego produktu ma sens? Zdecydowanie, szczególnie w okresie zimowym, kiedy mamy do czynienia ze znacznym obniżeniem jakości powietrza. Prezentowany model, TotalPure 1500 Connected oferuje wspomniane już trzy procesy filtracji. Pierwszy wykorzystuje filtr wstępny, następny jest wariant z aktywnym węglem. Ostatni „w kolejce” jest filtr wysokiej wydajności.

Cecotec TotalPure 1500 Connected – jak działa potrójne filtrowanie?

Zacznijmy od filtra wstępnego. Ma on za zadanie zatrzymać kurz oraz na przykład sierść zwierząt. To ważne szczególnie dla osób posiadających czworonogi. Kolejny będzie filtr węglowy, który niweluje zapachy oraz związki organiczne z powietrza. Pomaga on między innymi osobom palącym papierosy, gdyż potrafi „usunąć” szkodliwy dym papierosowy. Trzeci z filtrów, tak zwanej wysokiej wydajności jest odpowiedzialny za minimalizowanie szkodliwych dla zdrowia cząstek w powietrzu.

Producent chwali się, że Cecotec TotalPure 1500 Connected wyposażony jest również w jonizator, który przekształca zanieczyszczone powietrze w czyste. Odpowiadają za to generowane jony ujemne.

Codzienna praca urządzenia

Prezentowany model cechuje się cichą pracą, na poziomie 61 decybeli. Ta odpowiada pracy odkurzacza. Oczywiście, w nocy mogłoby to być uciążliwe, dlatego producent przewidział dwa tryby pracy, w tym tryb nocny. Oczywiście aktywując go, możemy cieszyć się znacznie cichszą pracą, a więc przy okazji spokojnym i przede wszystkim zdrowym snem. Trzecim trybem jest wariant automatyczny, który sam dostosowuje prędkość pracy do wykrytej jakości powietrza.

Pozostając przy pracy urządzenia, producent informuje, że oczyszczacz powietrza może pochwalić się zasięgiem do 40 metrów sześciennych, natomiast CADR na poziomie 100 oczyszcza 100 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Rzecz jasna, urządzenie zostało wyposażone w czujnik pyłu PM 2.5, a pamiętajmy, że jest to jeden z najgorszych typów zanieczyszczeń. Urządzenie potrafi je wykryć i „poinformować nas” o tym fakcie.

Oczyszczacz powietrza sterowany jest za pomocą aplikacji mobilnej, którą instalujemy na naszym smartfonie. Do łączności wykorzystuje sieć Wi-Fi. Cena wynosi 549 zł. Produkt możemy kupić między innymi w sieciach Media Expert oraz RTV EURO AGD.