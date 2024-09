Cennik Apple Watch 10! Co o nim wiemy i ile kosztuje?

Watch 10 to jedno z urządzeń, które zaprezentowało dziś Apple podczas corocznego wydarzenia. Co wiemy o najnowszej generacji smartwatcha i jak wygląda cennik Apple Watch 10? Ile zapłacimy za poszczególne warianty?

Apple prezentuje nowy model smartwatcha

Nadszedł w końcu wrzesień, czyli miesiąc premier Apple. Oczywiście najważniejszym urządzeniem dzisiejszej premiery jest najnowsza seria iPhone 16, jednak miłośnicy inteligentnych zegarków też mają swoje święto, ponieważ oficjalnie zobaczyliśmy nową generację Apple Watch – model 10.

Apple Watch Series 10! Co o nim wiemy i ile kosztuje?

Co wiemy o najnowszym modelu? Watch 10 to najcieńszy zegarek w historii Apple (9,7 mm) i został wyposażony w OLEDowy wyświetlacz, który oferuje 30 proc. większą przestrzeń roboczą. Oczywiście, będą dostępne dwa rozmiary. Dostępny będzie także w nowym, złotym kolorze (połysk), wykonany z tytanu, a także barwach Jet Black i Rose Gold z aluminium.

Nowe kolory modelu Watch 10 – złoty z tytanu, Jet Black i Rose Gold z aluminium.

Jak podaje Apple, zegarek będzie wspierał szybkie ładowanie, które pozwoli na naładowanie smartwatcha do 80 proc. w 30 minut. Ma pozwolić na do 18 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Urządzenie ma pozwalać na odtwarzanie muzyki i podcastów bezpośrednio z wbudowanego głośnika. Z kolei AI (Apple Inteligence) wspierał będzie funkcje zdrowotne Apple Watch 10.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowej generacji zegarka Apple.

Zegarek polubią miłośnicy pływania, ponieważ dostał on aplikację głębinową, która zarezerwowana była do tej pory dla bardziej ekstremalnego modelu, czyli wersji Ultra czy ustawianie indywidualnych treningów. Ciekawostką będzie system wykrywania zespołu bezdechu sennego, na który cierpi wiele osób. Wykorzystane sensory będą zbierać dane przez określony czas, co pozwoli wykryć to schorzenie.

Cennik Apple Watch 10. Ile zapłacimy za poszczególne warianty?

Apple Watch Series 10 pracować będzie na systemie WatchOS 11. W ofercie będą dostępne dwie wersje – wersja z samym GPS lub z GPS i wsparciem dla kart eSIM. Ile zapłacimy za poszczególne warianty?

Polska cena Apple Watch 10 Aluminium

Apple Watch 10 GPS 42 mm – 1999 zł

Apple Watch 10 GPS 46 mm – 2199 zł

Apple Watch 10 Cellular 42 mm – 2499 zł

Apple Watch 10 Cellular 46 mm – 2699 zł

Cennik Apple Watch 10 Tytan

42 mm z paskiem gumowym – 3499 zł

46 mm z paskiem gumowym – 3799 zł

Źródło: opr. wł./Apple