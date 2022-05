Jedno jest pewne. Analizując ceny paliw 27 maja 2022 najlepiej… nie jeździć autem. Ile kosztuje benzyna i diesel? Gdzie najtaniej kupisz LPG? Sprawdźmy.

Komu zawdzięczamy wysokie ceny paliw, wszyscy doskonale wiemy. Na kwotę, jaką musimy wydać na stacji składa się wiele czynników, aczkolwiek najsmutniejsze jest to, że monopolista na naszym rynku „żerując” na nieszczęściu winduje te kwoty za sprawą bardzo wysokich marż, jakie nakłada. Tak właśnie działa rynek, gdy nie ma konkurencji. Przykre, ale prawdziwe. Fajnie się tankowało poniżej czterech złotych za litr na początku pandemii COVID-19, prawda? Coś mi się wydaje, że te czasy nie wrócą. A już na pewno nie prędko.

Wysokie ceny paliw – czy są utrzymywane celowo?

Wszyscy chyba doskonale pamiętamy, jak paliwo podrożało o prawie dwa złote na litrze w ciągu doby. Mogliśmy to tłumaczyć atakiem Rosji na Ukrainę i kryzysem na rynku paliw. OK, jednak dziś tak naprawdę dziś można śmiało twierdzić, że ceny paliw są utrzymywane… celowo. Czy wysokie ceny za benzynę i diesla to sztuczny wymysł partii rządzącej, która zbiera fundusze na kampanię? To tylko domysły dziennikarzy różnych portali, aczkolwiek cena baryłki nie jest już tak wysoka, by utrzymywać ponad 7 zł za litr paliwa. Przypominam, że nadal mamy obniżoną akcyzę i VAT, dlatego lepiej nie myśleć o tym jaka będzie cena, gdy ta „tarcza” rządu zostanie wycofana. Jedno jest pewne – bardzo wysokie marże jakie ma teraz Orlen to jawne okradanie Polaków.

Sprawdźmy jeszcze ceny za benzynę w Europie. Najtaniej jest na Węgrzech, gdzie za litr zapłacimy 5,73 zł. To oznacza, że za sto złotych „dostaniemy” 17,46 litrów. Najdrożej z kolei jest w Norwegii, gdzie litr kosztuje 11,04 zł, a za „stówkę” nalejemy do zbiornika 9,06 litrów. Oczywiście, wszyscy dobrze wiemy jakie zarobki są w Norwegii, a jakie na Węgrzech czy w Polsce.

Ceny paliw 27 maja 2022. Ile kosztuje benzyna i diesel.

Ile kosztuje benzyna i diesel?

Analizując ceny paliw na naszym lokalnym rynku można śmiało stwierdzić, że tanio nie jest. Według portalu cenapaliw.pl, najtańszą stacją jest dziś Orlen Piaseczno (ul. Mleczarska 1), gdzie za litr benzyny zapłacimy 7.08 zł. Najdrożej za 95-tkę zapłacimy na BP w Świnoujściu. Tam cena oscyluje w granicach 7,48 zł za litr. Jeśli chodzi o diesla, najtaniej kupimy go w Płocku, na stacji IMWAR (Bielska 60). Ten typ paliwa wyceniono na 6,89 zł. Najdrożej jest z kolei w Poznaniu na BP, gdyż cena oleju napędowego na tej stacji wynosi 7,25 zł. A co z gazem? LPG najtaniej zatankujemy w Puławach na stacji Moya znajdującej się przy ulicy Dęblińska 18D. Cena gazu wynosi 3,19 zł.

Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda sytuacja na stacjach, na których Wy tankujecie.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii motoryzacja.