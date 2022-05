Twoja strona internetowa jest dokładnie taka, jak chcesz – atrakcyjna pod względem wizualnym i świetna technicznie. Korzystasz z wysokiej jakości hostingu, który gwarantuje Ci bezpieczeństwo danych. Zastanawiasz się jednak, co możesz jeszcze zrobić, żeby Twoja witryna była naprawdę dobrze zabezpieczona? Pomocny będzie certyfikat SSL.

Czym jest certyfikat SSL? Dlaczego powinieneś się nim zainteresować i jaki będzie najlepszy certyfikat dla twojej witryny? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o SSL, czytając poniższy tekst.

Czym jest certyfikat SSL?

SSL (ang. Secure Socket Layer) to protokół sieciowy zabezpieczający połączenia internetowe. Został opracowany przez Netscape dość dawno, bo już w 1994 r. Ze względu na wysoką skuteczność, prostotę oraz uniwersalność, dość szybko rozpowszechnił się i używany jest do chwili obecnej, służąc szyfrowaniu danych przesyłanych między użytkownikiem strony internetowej, a jej serwerem. Z SSL korzystają protokoły aplikacyjne (FTP, HTTP), a o bezpieczeństwie strony korzystającej z SSL świadczy przedrostek adresu w postaci https: (w miejsce niezabezpieczonego http:) oraz poprzedzający go symbol zamkniętej kłódki.

W przypadku zaawansowanych certyfikatów SSL przed kłódką pojawia się dodatkowo nazwa właściciela zabezpieczonej certyfikatem domeny internetowej.

Certyfikat SSL – sposób na zabezpieczenie twojej strony www.

Jak można zabezpieczyć własną stronę certyfikatem SSL?

Żeby zabezpieczyć stronę internetową za pomocą SSL, wystarczy wykupić taką usługę u dostawcy internetu, u którego nabyłeś prawo do korzystania z domeny internetowej. Cyfrowe certyfikaty SSL wystawiane są wyłącznie przez uprawnione do takich działań Urzędy Certyfikacji, a operatorzy są jedynie pośrednikami, którzy oferują sprzedaż takich usług. Większość z nich obejmuje zarówno podstawowy SSL, jak i jego bardziej zaawansowane wersje. Zwykle możesz u operatora kupić:

DV – Domain Validation, czyli certyfikat podstawowy;

OV – Organization Validation;

EV – Extended Validation.

W procesie certyfikacji możesz ubiegać się również o dodatkowe uwierzytelnianie, czyli tzw. Certyfikat Wildcard. Ceny SSL DV są niskie, nie przekraczają 30 zł rocznie. Za certyfikację EV zapłacisz już kilkaset złotych.

Certyfikat SSL DV – tani i szybki do uzyskania

SSL DV zapewniają najniższy stopień uwierzytelnienia. Są to jednocześnie najtańsze certyfikaty SSL, a proces ich wystawiania sprowadza się jedynie do sprawdzenia, czy wnioskujący ma prawo do korzystania z domeny, dla której ubiega się o certyfikat.

DV jest idealnym certyfikatem dla właścicieli stron internetowych, które zawierają formularze kontaktowe, a także rejestracyjne i obsługujące zamówienia towarów czy usług. Jeśli zdecydujesz się na SSL DV u znanego na rynku operatora, na jego przyznanie nie będziesz czekał zwykle dłużej niż godzinę.

Certyfikat OV – dla większych firm i e-sklepów

Certyfikat SSL OV to rozwiązanie dla większych firm oraz sklepów internetowych. Korzystają z nich także projekty publiczne – rządowe, samorządowe oraz prywatne. Procedura uzyskania tego certyfikatu trwa dłużej niż w przypadku DV, ponieważ obejmuje sprawdzenie większej ilości danych identyfikacyjnych wnioskodawcy.

W procesie certyfikacji potwierdzana jest prawdziwość takich danych jak NIP, REGON, czy wpis do KRS. Nie da się uzyskać certyfikatu SSL OV bez udostępnienia ich organizacji certyfikującej.

Certyfikat EV – dla korporacji i instytucji finansowych

Extended Validation jest najszerszą dostępną metodą weryfikacji witryny internetowej. Procedura certyfikacji obejmuje zarówno sprawdzenie prawa do korzystania z domeny, jak i zgodność danych podmiotu, ale w tym przypadku weryfikacja jest znacznie bardziej szczegółowa.

Wnioskodawca kontrolowany jest pod względem zgodności z dokumentami urzędowymi, sprawdzany jest jego status prawny, a także faktycznie prowadzona działalność. Ten certyfikat można bardzo łatwo odróżnić od pozostałych – poza przedrostkiem https: i kłódką, w pasku adresu wyświetla się nazwa abonenta witryny. Uzyskanie SSL EV trwa dość długo – nawet do tygodnia.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz certyfikat DV, OV czy EV, chroni on jedynie konkretną domenę i nie obejmuje subdomen. Jeśli chcesz, możesz objąć SSL również wszystkie subdomeny domeny. W tym celu musisz jednak skorzystać dodatkowo z Certyfikatu Wildcard.

