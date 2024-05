Chcesz bilety na EURO 2024? Tak możesz je zdobyć!

Do startu Mistrzostw Europy 2024 rozgrywanych w Niemczech został niecały miesiąc. Jeśli chciałeś kupić bilety na EURO 2024, a to Ci się nie udało, to je jeden sposób, aby je zdobyć. W tym wszystkim pomoże Ci Lidl!

EURO 2024 tuż, tuż i Polska też tam będzie!

14 czerwca rusza europejskie święto piłki nożnej. 24 reprezentacje na niemieckiej ziemi, będą walczyć o tytuł Mistrza Europy. Wśród drużyn, które będą walczyć o tę nagrodę, będzie oczywiście reprezentacja Polski, która w grupie D zmierzy się z Austrią, Holandią oraz Francją. Kwestia awansu wcale nie jest dla Polaków taka odległa, ponieważ z fazy grupowej wychodzą aż trzy drużyny. Chcesz zobaczyć mecz Biało-Czerwonych na żywo? To możliwe, ponieważ Lidl rozdaje bilety na EURO 2024!

W grupie D na Euro 2024 Polska zagra z Francją, Holandią i Austrią. Fot. internet/edycja własna

Bilety na tegoroczne Euro rozeszły się jak ciepłe bułeczki, ale na całe szczęście LIDL Polska ruszył z akcją, dzięki której można wygrać wejściówki na finały Mistrzostw Europy, które zaczynają się za miesiąc. Do wygrania jest aż 50 pakietów: 10 pakietów na mecz finałowy, 15 na półfinałowe starcia i 25 pakietów na pojedynki ćwierćfinałowe.

Jak wziąć udział i wygrać bilety na EURO 2024?

Co obejmuje pakiet biletów, który można wygrać? Pełen serwis! Nagroda to dwa bilety – dla zwycięscy i osoby towarzyszącej, w której skład wchodzą także: podróż w dwie strony, zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju, a także przejazd na stadion i do hotelu! Wygrywając takie bilety, nie obchodzi Cię nic i w pełni możesz poczuć ducha tego piłkarskiego święta!

Sieć pomoże Ci w wyjeździe na EURO 2024! Jak wygrać bilety? Fot. własne.

Aby móc wygrać bilety na tegoroczne mecze Mistrzostw Europy należy:

być zarejestrowanym i zalogowanym w aplikacji Lidl Plus;

zrobić zakupy za min. 150 złotych w dniach od 6 do 31 maja 2024 roku i zeskanować przy kasie Kartę Lidl Plus;

wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie w aplikacji pod banerem po zrobieniu zakupów lub pod tym linkiem ;

; odpowiedzieć na pytanie konkursowe – „Wyobraź sobie mecz piłki nożnej, w którym biorą udział produkty z oferty Lidla. Powołaj do składu najlepszą jedenastkę i napisz, jaki produkt powinien grać na jakiej pozycji?”;

potwierdzić zapoznanie się z regulaminem konkursu i go zaakceptować.

Po wykonaniu tych wszystkich kroków należy jedynie czekać na maila z informacją dotyczącą wygranej!

Jak zgarnąć bilety na Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech? Fot. Lidl Polska

