Chcesz wzbogacić szafę o nowe elementy garderoby? Zastanawiasz się, co wybrać? Eleganckie, ciepłe golfy męskie z pewnością przypadną Ci do gustu. Wykonane są z miękkich, przewiewnych materiałów, dzięki czemu nie podrażniają skóry. Sprawdź, jak stworzyć casualowe i biurowe stylizacje, w których króluje golf męski!

Golf męski. Najgorętsze trendy jesień 2020

Zastanawiasz się, jakie założyć golfy pod marynarkę? Bordowy sweter świetnie komponuje się z grafitowym garniturem. To niezawodny sposób na nadanie codziennej rutynie męskiej eleganckiej. Aby uzyskać dodatkowe punkty za styl, załóż ciemnobrązowe, skórzane półbuty.

Bordowy sweter z wysokim kołnierzem idealnie współgra z granatowymi, kraciastymi spodniami. Do wspomnianych elementów garderoby dobierz elegancki, wełniany płaszcz i czarnymi, skórzanymi kozakami.

Jakie swetry pasują do jasnej skóry?

Latem szukasz miejsca, by schronić się przed słońcem? Masz dużo piegów, jasną skórę i rude, blond lub jasnobrązowe włosy? Jeśli tak, wybierz markowe golfy męskie w kontrastowych odcieniach. Nadadzą Twojej cerze trochę koloru.

Poszukaj ubrań w ciemniejszych odcieniach. Postaw na szary, brązowy, bordowy, granat, butelkową zieleń i odważny, intensywny niebieski. Unikaj natomiast miękkich, pastelowych odcieni, które będą zlewać się ze skórą. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku neutralnych kolorów. Zamień biel, jasny beż lub gołębi na piasek, khaki i antracyt.

Nie chcesz rezygnować z ulubionego, jasnego odcienia? Pamiętaj, że wcale nie musisz! Po prostu połącz go z ciemniejszym kolorem. Czerwień, choć nie najlepiej pasuje do rumianej, bladej cery, świetnie współgra z alabastrową skórą. Zdecyduj się wtedy na odważniejsze odcienie, takie jak karmazyn.

Golf męski. Jak dobrać kolor do oliwkowej karnacji?

Zastanawiasz się, jakie golfy męskie bawełniane pasują do oliwkowej karnacji? Sprawdź nasze propozycje! Sięgnij po swetry w jaśniejszych lub ciemniejszych kolorach. Najważniejsze, żeby były intensywne. Zrezygnuj natomiast z neutralnych odcieni. Wybierz raczej blady beż niż ciepły piasek. Lubisz fioletowy? W takim razie postaw na odważną, wyrazistą magentę. Do oliwkowej cery doskonale pasuje biały golf. Połącz go z granatowymi jeansami i czarnymi trzewikami.

Unikaj odcieni, które mogą zlewać się ze skórą. Zrezygnuj z pistacjowych i musztardowych swetrów. Omijaj też szerokim łukiem oliwkowe i czekoladowe elementy garderoby.

Modne stylizacje z golfami męskimi

Chcesz kupić stylowy, niebieski golf? Sprawdź, z czym go połączyć, by stworzyć modny outfit. Niebieski sweter i granatowe chinosy to niezbędne elementy garderoby współczesnego gentlemana. Załóż do nich brązowe, skórzane trzewiki.

Niebieski sweter z wysokim kołnierzem pasuje idealnie do jeansów khaki. Taki zestaw przydaje się wtedy, gdy chcesz świetnie wyglądać w mgnieniu oka. Załóż do nich białe, płaskie buty sportowe z niską cholewką.

Jeśli lubisz niebanalne rozwiązania, zwróć uwagę na musztardowy sweter. Połącz go z ciemnobrązowym płaszczem i szarymi chinosami. Dobierz do nich ciemnobrązowe, skórzane sztyblety. Taka stylizacja świetnie sprawdzi się do pracy i na spotkania biznesowe.