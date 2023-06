Chcesz kupić praktyczny prezent na dzień ojca? Mam pomysł!

23 czerwca obchodzimy dzień ojca. Jeśli chcesz oprócz życzeń przekazać upominek, mam fajny pomysł. W skrócie, jeśli chcesz kupić praktyczny prezent na dzień ojca wybierz coś, co faktycznie mu się przyda, albo na przykład wpłynie na jego zdrowie. Bo co mu z tego, że dostanie śrubokręt czy młotek, skoro nie będzie miał siły by majsterkować z wykorzystaniem tych narzędzi.

Co kupujemy na dzień ojca? Jakieś skarpetki, koszulkę, od czasu do czasu narzędzia czy alkohol. Nie są to złe pomysły, aczkolwiek uważam, że można wręczyć coś, co faktycznie okaże się strzałem w dziesiątkę. Mam na myśli prezent, który wpłynie na zdrowie ojca. Bądźmy szczerzy – faceci nie dbają o swoje zdrowie tak, jak kobiety. Dlatego warto podsunąć mu coś, co pomoże utrzymać dobrą kondycję zdrowotną przez dłuższy czas. Co to takiego? Firma Intenson podrzuciła mi pomysł, który w sumie jest bardzo dobrą opcją, jeśli zależy nam na zdrowiu naszego ojca.

Jeśli myślisz, że chcę Ci pokazać jakieś pierwsze z brzegu suplementy diety to mylisz się. Wiem, że takich specyfików jest na rynku masa i powstają na dosłownie każdą dolegliwość. Podpytałem co sugeruje Anna Brynda-Kopytowska, technolog pracujący w Intenson.

Wybierając dobry preparat dla ukochanego ojca, warto pamiętać, żeby przynajmniej jeden z nich zawierał witaminę D. Witamina D jest istotna dla zdrowych kości, układu odpornościowego i funkcjonowania mięśni. Z kolei suplementy zawierające kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), mogą być korzystne dla zdrowia serca, mózgu i stawów. Mogą również pomóc w regulacji nastroju i redukcji stanów zapalnych. Anna Brynda-Kopytowska

Kolagen, kolagen i jeszcze raz kolagen

Warto wiedzieć, że z upływem naszych lat, organizm produkuje coraz miej kolagenu. A jest on mega ważny praktycznie każdej cząstce naszego ciała. Dlatego warto wspomagać nasz organizm poprzez stosowanie suplementów kolagenowych. Akurat sam takowe sobie zakupiłem i jestem ciekawy jaki będzie efekt stosowania po np. trzech miesiącach, po sześciu, po roku. Z resztą, o suplementach z kolagenem pisałem nie tak dawno.

Jeśli jednak twierdzicie, że to akurat nie jest potrzebne, sugeruję jeszcze jedną rzecz, a mianowicie preparat, który dodaje energii oraz redukuje stres (za sprawą ashwagandhy). Ma on zawierać żeń-szeń i inne ekstrakty roślinne. Myślę, że warto rozważyć.