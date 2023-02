Chcesz kupić składany smartfon? Poczekaj na tą premierę

Ostatnia prezentacja Cloud 11 w wykonaniu marki Oneplus potwierdziła, że w tym roku możemy zobaczyć na rynku nowy składany smartfon, a nawet dwa.

OnePlus dopiero co oficjalnie pokazał światu OnePlus 11, Buds Pro 2 oraz OnePlus Pad, a już zapowiedział co szykuje dla nas jeszcze w tym roku. Nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego poza tym, że będą to dwa składane smartfony.

Niektórzy uważają, że nadchodzące urządzenia będą oparte na tym co już znamy, czyli na telefonach marki Oppo, a mianowicie Find N2 oraz N2 Flip. Jeśli rzeczywiście by tak było to zdecydowanie byłaby by to lepsza propozycja od smartfonów marki Samsung szczególnie pod katem maskowania zagięcia na środku ekranu. Powinniśmy także spodziewać się wysokiej wydajności, bo jak można zauważyć to smartfony OnePlus są zdecydowanie nastawione na flagowe, wysokowydajnościowe modele. Możliwe zatem, że ich główną jednostką napędową byłby Snapdragon 8 Gen 2.

